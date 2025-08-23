Expreso
Macará, Mushuc Runa
Macará y Mushuc Runa medirán fuerzas en la fecha 26 de la LigaPro 2025.Expreso

Macará vs. Mushuc Runa: fecha, hora y dónde ver EN VIVO | Fecha 26 LigaPro 2025

El Bellavista será escenario de un partido decisivo entre Macará y Mushuc Runa por la lucha en la parte baja de la tabla

  • Redacción Expreso

Macará y Mushuc Runa abren la jornada de este sábado 23 de agosto en la continuación de la fecha 26 de la LigaPro. Ambos clubes marcan su ruta en el campeonato con el afán de salir de las posiciones de peligro por el descenso.

(Le puede interesar: "Se pagará y habrá más recursos" para deportistas, aseguró el viceministro Jiménez)

Los celestes, en mejor situación que su rival, llegan a este duelo con el impulso de la victoria 2-0 sobre Barcelona en la fecha anterior. Hoy, con 27 unidades en la clasificación, está en el casillero 12 y si valida su condición de local se asentarán en la zona del segundo hexagonal.

Macará
Macará dio el golpe en la fecha anterior al vencer 2-0 a Barcelona en Guayaquil.cortesía

El Ponchito, por su parte, es el último con 20 unidades, razón por la que un triunfo es vital para empezar a salir del fondo. Haber ganado (1-0) a Aucas los motiva para buscar seguir por esa ruta.

Macará depositará sus esperanzas de gol en el atacante ecuatoriano Adolfo Muñoz, mientras que Mushuc Runa apelará a la capacidad goleadora de Elian Caicedo para dar el golpe de visita.

RELACIONADAS

Detalles para ver Macará vs. Mushuc Runa

  • Fecha: sábado 23 de agosto
  • Hora: 14:00 de Ecuador
  • Dónde: estadio Bellavista de Ambato
  • Canales de TV y streaming: Ecuavisa, El Canal del Fútbol y Zapping Sports

Tabla de posiciones LigaPro 2025

Te recomendamos