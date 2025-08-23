Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Doménica Mata.
Doménica Mata, Mini Model World 2025.Cortesía

Doménica Mata: La modelo de 10 años, imagen del Colombia Fashion Kids 2026

La ecuatoriana, nacida en Pasaje, se perfila como una de las promesas de la moda infantil internacional

La modelo Doménica Mata, de solo diez años, fue designada como la imagen del Colombia Fashion Kids para 2026. Actualmente es la Mini Reina del Ecuador 2024 y Mini Model World 2025. Nacida en Pasaje, El Oro.

Se preparó intensamente bajo la tutela del  asesor de reinas y misses José Hidalgo, con entrenamiento en pasarela, expresión escénica y manejo de cámara.

(Te invitamos a leer:  Cristian Castro en Ecuador: Se confirma el lugar de sus conciertos)

Este evento es una plataforma internacional de moda infantil que celebra el talento emergente, incluyendo pasarelas, producción profesional y visibilidad mediática. La edición 2025, desarrollada del 20 al 24 de agosto en Bogotá, congregó a mini modelos representando a países como Ecuador, EE.UU., Canadá, República Dominicana, Panamá, Perú, Chile, Guatemala, Brasil, Argentina, México, Venezuela, Portugal, España y China. El desfile final está previsto para el sábado 23 de agosto.

Desfile final

Katty García

Katty García: La recta final de su embarazo

Leer más

La convocatoria reunió a niños y niñas que desfilaron creaciones de diseñadores infantiles. Algunos de los participantes: Sabrina María Feliciano, Julio Castillo, Fredya Valentina, Abel Andrade, Glorie Santiago, José Braulio, Sofía Camacho y Wanda Beauchamp.

Doménica ganó el título de Mini Model World 2025 en República Dominicana, donde también recibió el premio Mini Fotogenia.

La familia organizó una caravana en Pasaje, donde los habitantes y el Municipio la felicitaron con una placa de reconocimiento.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Las giras de Daniel Noboa: promesas aún sin aterrizaje

  2. Parque de las tripas en Quito: piden control sanitario a los alimentos que se ofertan

  3. Renovación del CNE: ¿Cuándo se reanudará el concurso y qué viene después?

  4. Chocolate Dubái en Guayaquil: dónde probar el postre viral que conquista paladares

  5. Macará vs. Mushuc Runa: fecha, hora y dónde ver EN VIVO | Fecha 26 LigaPro 2025

LO MÁS VISTO

  1. Xavier Ramos: Lo que se descubrió en la vivienda tras su muerte en Guayaquil

  2. Denuncian en EE.UU. a José Serrano por corrupción, 'narco' y conspiración política

  3. Operación Cuy: esto pasa al espiar sin una orden judicial

  4. La vida sin filtros de Catrina Sauvage, la diseñadora que triunfa en línea

  5. Las principales razones por las que negocios en Guayarte no han tenido éxito

Te recomendamos