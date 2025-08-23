Doménica Mata: La modelo de 10 años, imagen del Colombia Fashion Kids 2026

La ecuatoriana, nacida en Pasaje, se perfila como una de las promesas de la moda infantil internacional

La modelo Doménica Mata, de solo diez años, fue designada como la imagen del Colombia Fashion Kids para 2026. Actualmente es la Mini Reina del Ecuador 2024 y Mini Model World 2025. Nacida en Pasaje, El Oro.

Se preparó intensamente bajo la tutela del asesor de reinas y misses José Hidalgo, con entrenamiento en pasarela, expresión escénica y manejo de cámara.

Este evento es una plataforma internacional de moda infantil que celebra el talento emergente, incluyendo pasarelas, producción profesional y visibilidad mediática. La edición 2025, desarrollada del 20 al 24 de agosto en Bogotá, congregó a mini modelos representando a países como Ecuador, EE.UU., Canadá, República Dominicana, Panamá, Perú, Chile, Guatemala, Brasil, Argentina, México, Venezuela, Portugal, España y China. El desfile final está previsto para el sábado 23 de agosto.

Desfile final

La convocatoria reunió a niños y niñas que desfilaron creaciones de diseñadores infantiles. Algunos de los participantes: Sabrina María Feliciano, Julio Castillo, Fredya Valentina, Abel Andrade, Glorie Santiago, José Braulio, Sofía Camacho y Wanda Beauchamp.

Doménica ganó el título de Mini Model World 2025 en República Dominicana, donde también recibió el premio Mini Fotogenia.

La familia organizó una caravana en Pasaje, donde los habitantes y el Municipio la felicitaron con una placa de reconocimiento.

