Acorbanec respalda gestión de Noboa para que el banano ecuatoriano llegue a Brasil

El gremio bananero felicitó los esfuerzos del Gobierno y pidió acelerar la apertura del mercado brasileño

La Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec) expresó este 22 de agosto su respaldo al Gobierno Nacional por las gestiones que buscan abrir el mercado brasileño al banano ecuatoriano. En un boletín público, el gremio reconoció el liderazgo del presidente Daniel Noboa en la búsqueda de nuevos destinos de exportación.

“Es importante felicitar al Gobierno Nacional por los esfuerzos orientados a la apertura en Brasil, que pese a ser el cuarto mayor productor de banano del mundo, es un destino con potencialidad de crecimiento en el consumo”, señaló Acorbanec en su pronunciamiento oficial.

Reacción tras visita oficial de Noboa a Brasil

El comunicado se conoció pocos días después de la visita de Noboa a Brasilia, donde se reunió con su homólogo Lula da Silva. El pasado 18 de agosto, ambos mandatarios firmaron acuerdos de cooperación en áreas clave como la lucha contra la pobreza, la inteligencia artificial y la agricultura familiar.

La cita, realizada en el Palacio de Planalto, estuvo marcada por el simbolismo político y la acción concreta. Uno de los compromisos más relevantes fue el de unir esfuerzos en la región para combatir el hambre y reducir la desigualdad mediante el intercambio de experiencias y conocimientos técnicos.

Compromiso del sector exportador

Acorbanec destacó también la coordinación con el Ministerio de Producción y Comercio Exterior en las negociaciones comerciales que fortalecen al sector productivo. “Aspiramos que en el menor tiempo posible se dé la apertura definitiva y bajo las mejores condiciones para acceder a Brasil con nuestro banano”, precisó la organización.

Finalmente, la Asociación se comprometió a respaldar activamente los procesos de apertura comercial impulsados por el Ejecutivo. “Felicitamos al Gobierno por su política de apertura, articulada con el esfuerzo de los sectores de exportación”, concluyó el boletín.

