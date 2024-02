Usher y Alicia Keys iluminan el Super Bowl 58 con sus actuaciones

El cantante estadounidense Usher lideró el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2024, que tuvo lugar en el Estadio Allegiant de Las Vegas, durante el enfrentamiento entre los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco. El artista de 44 años cautivó al público y logró conectar con todos los presentes.

'Yeah', 'U don't have to call', 'Caught up' y 'Confessions Pt. 2' fueron algunas de las canciones que durante algunos minutos Usher interpretó en el evento deportivo. Además, el artista contó con la colaboración de Alicia Keys, quien ya se había rumorado que estaría presente en la final de la NFL, juntos cantaron 'My Boo' y explotó la emoción de los asistentes al verlo junto a Usher en el escenario.

Matías Recalt, Goya al mejor actor revelación por 'La sociedad de la nieve' Leer más

Te invitamos a leer: Taylor Swift se encuentra en el Super Bowl 2024 para apoyar a su novio Travis Kelce

Usher estaba en su estudio de grabación cuando recibió la noticia. La socialité Kim Kardashian fue quien se la comunicó: "No se trata de mí, sino de ti. Vas a participar en el Super Bowl", le anunció. Incrédulo, Usher le respondió: "Deja de bromear conmigo".

El Super Bowl es el evento más destacado de la NFL (National Football League), puesto que reúne a los mejores equipos de la temporada para determinar al campeón de la liga. Este domingo 11 de febrero el evento deportivo es uno de los más vistos no solo en televisión estadounidense, sino a nivel mundial.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!