Danilo Carrera: Ricky Martin estaba interesado en él

Danilo Carrera tiene su pinta y más de una mujer se le va de bola. Estuvo casado con Ángela Rincón, fue pareja de la actriz mexicana Michelle Renaud, además la influencer Muy Mariana reveló haber tenido un momento ‘muy caliente’ con él. Lo relacionaron con la actual Miss Universo, Sheynnis Palacios, cuando recibieron el 2024 en un evento en Times Square, Nueva York.

Los presentadores de TC volvieron a 'la casa' Leer más

También se supo que cuando visitó Nicaragua en el espacio 'Viva la vida', del Canal 13, las presentadoras lo hicieron acostar en el piso y comenzaron a pasar por encima de él, unas vestían faldas pequeñas, por ello, el también presentador se tapó la cara para evitar ver sus partes íntimas.

Si todo esto fuera poco, cuando participó en el reality de cocina 'Master Chef', no faltaron las insinuaciones subidas de tono, se le sentaban en las manos y lo invitaban al cuarto a jugar cartas.

(Te invitamos a leer: Danilo Carrera abandona MasterChef Celebrity Ecuador)

Ahora, en Morfi Podcast #132, salió a relucir el nombre del cantante Ricky Martin, quien según Danilo tenía interés en él. “Me seguía en Instagram, ya me dejó de seguir, obvio me va a seguir, yo soy el target del man. Nunca lo conocí personalmente, pero me invitaron varias veces a conocerlo, porque Ricky quería. Nunca quise, yo no juego en esas ligas”, expresa Danilo, quien siempre ha admirado al boricua.

Nicole Campoverde. Redes sociales

Nicole Campoverde, rostro fresco

En 'Noticias de la mañana', de RTS, estuvo la hija de Gabriela Pazmiño Yépez, Sarah Gabriela, a quien en las redes sociales y espacios digitales ‘destruyeron’, porque le dijeron que era palanqueada. Lógicamente es una jovencita que no tiene experiencia, no por ello merece ese trato.

Ahora está Nicole Campoverde, quien tiene más dominio escénico y carisma. Son castings en vivo que hace el programa en busca de la presentadora que ocupe el lugar de Emiliana Valdez. Caras frescas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!