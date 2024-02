MAX se estrena con la llegada de 'Aquaman y el reino perdido'

Una nueva plataforma llega a los televisores y dispositivos de los latinoamericanos. Se trata de MAX, la reinvención de lo que fue HBO MAX. Y claro que esta reforzada y con muchas novedades. Entre ellas, un catálogo de 37.000 horas, el doble de lo que presentaba.

Así lo detalló la compañía que ahora está integrada por HBO, Max Originals, Warner Bros., Discovery, Cartoon Network, Discovery Home & Health, DC, Discovery Kids, Adult Swim, ID, Wizarding World of Harry Potter y UEFA Champions League. Esta última solo disponible para Chile y México, por el momento.

Todos los suscriptores de HBO MAX tiene ahora acceso a la nueva app y con su llegada a las fronteras ecuatorianas llegan unos pequeños cambios. El primero es la utilización de la renovada aplicación, la cual tendrán que descargar todos los suscriptores para ver el contenido. Los usuarios de iOS y Android deberán hacerlo en el Apple Store o Play Store. Para más información sobre los planes puedes revisar su web oficial.

Jason Momoa como Aquaman. MAX

¿Pasa algo con mi plan anterior de HBO MAX?

No hay ningún cambio al respecto. Los perfiles, el contenido y el valor previamente establecido quedan intactos, al menos que quieras darle una actualización entre el básico, estándar y platino.

¿Qué ver en MAX?

El gran estreno es la llegada al streaming de la nueva cinta del mayor héroe marino, 'Aquaman y el reino perdido'. Los fans del Universo D.C podrán ver el desenlace de Jason Momoa.

Aquí Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II) regresa por su cometido: derrotar a Aquaman. Por eso, empuña el poderoso Tridente Negro mítico para liberar una antigua y malévola fuerza. Con la esperanza de poner fin a su reinado de terror, Aquaman forja una alianza inesperada con su hermano, Orm (Patrick Wilson), el antiguo rey de Atlantis. Dejando de lado sus diferencias, unen fuerzas para proteger su reino y salvar al mundo de una destrucción irreversible.

La película fue dirigida James Wan. Y es la última película que grabó Amber Heard, antes de su problema con los juzgados y su expareja Jhonny Depp.

¡El día ha llegado! 🚨



Otras series disponibles

Hay títulos importantes que no se pueden dejar de revisitar. Entre ellos, 'Succession', 'The Last of Us', 'True Detective', 'The Big Bang Theory,' 'Euphoria', 'Big Little Lies' o 'The White Lotus'.