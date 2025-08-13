Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ciencia y Tecnología

Referencial. Reportan fallas en WhatsApp Web.
Referencial. Reportan fallas en WhatsApp Web.canva

¿Qué pasa con WhatsApp Web?: reportan fallas en la app de mensajería instantánea

Usuarios reportan que la página no carga

Varios usuarios han reportado fallas en el servicio de WhatsApp Web este miércoles 13 de agostos de 2025, indicando dificultades para conectarse a sus cuentas y un problema al cargar la página de mensajería instantánea

Las redes sociales se han llenado de comentarios al respecto, lo que sugiere que se trata de una afectación generalizada, aunque todavía no hay un comunicado oficial por parte de Meta, empresa propietaria de la plataforma.

¿Cuál es el problema?

Cybertruck

Precios de Tesla Cybertruck en agosto 2025: ¿cuáles son las versiones y sus costos?

Leer más

La página comenzó a ser reportada como caída por los usuarios alrededor de las 14:45, y hasta el momento el problema persiste sin una solución oficial. La falla afecta principalmente a quienes intentan iniciar sesión en la aplicación, ya que no logran establecer conexión con el servicio.

RELACIONADAS

Sin embargo, los usuarios que ya tenían la sesión iniciada y estaban utilizando WhatsApp Web de forma activa no han reportado inconvenientes, lo que sugiere que la interrupción afecta principalmente al proceso de conexión inicial y no al funcionamiento general del servicio para quienes ya estaban conectados.

Estas fallas generan inconvenientes especialmente entre quienes utilizan WhatsApp Web como herramienta de trabajo o comunicación constante desde sus computadoras.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Asambleísta Camila León protagoniza impasse con la prensa cuencana

  2. Beneficio fiscal por adopción en EE.UU.: Hasta $ 15,950 por niño ¿cómo solicitarlo?

  3. ¿Qué sucede si un restaurante no cumple con las regulaciones de la veda de cangrejos?

  4. ¿Qué es la Corte Constitucional en Ecuador y por qué Daniel Noboa la está atacando?

  5. Alondra Santiago acusa a Marcela Aguiñaga de alinearse a Gobierno de Noboa: ¿Por qué?

LO MÁS VISTO

  1. Los dueños de la salud: Las fortunas privadas que el IESS engordó a punta de citas

  2. Comerciantes y pescadores se preparan para la veda del cangrejo rojo, en Ecuador

  3. Mauricio Rodas: Quito empezó a prepararse para desabastecimiento de agua en 2015

  4. Aguiñaga: “Antes, frente a la inseguridad, había comunicados; nosotros actuamos”

  5. Obras en el 'Parque de las Tripas', en Quito, en la mira: piden revisión técnica

Te recomendamos