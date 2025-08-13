¿Qué pasa con WhatsApp Web?: reportan fallas en la app de mensajería instantánea

Varios usuarios han reportado fallas en el servicio de WhatsApp Web este miércoles 13 de agostos de 2025, indicando dificultades para conectarse a sus cuentas y un problema al cargar la página de mensajería instantánea.

Las redes sociales se han llenado de comentarios al respecto, lo que sugiere que se trata de una afectación generalizada, aunque todavía no hay un comunicado oficial por parte de Meta, empresa propietaria de la plataforma.

¿Cuál es el problema?

La página comenzó a ser reportada como caída por los usuarios alrededor de las 14:45, y hasta el momento el problema persiste sin una solución oficial. La falla afecta principalmente a quienes intentan iniciar sesión en la aplicación, ya que no logran establecer conexión con el servicio.

Sin embargo, los usuarios que ya tenían la sesión iniciada y estaban utilizando WhatsApp Web de forma activa no han reportado inconvenientes, lo que sugiere que la interrupción afecta principalmente al proceso de conexión inicial y no al funcionamiento general del servicio para quienes ya estaban conectados.

Estas fallas generan inconvenientes especialmente entre quienes utilizan WhatsApp Web como herramienta de trabajo o comunicación constante desde sus computadoras.

Más de 20min intentando entrar a WhatsApp web, alguien más con el mismo problema o soy yo 🫠🫠 — Karen Cecilia Alejos (@KarenAlejosV) August 13, 2025

Bueno, jefe, ya que se cayó whatsapp web el trabajo de hoy, mañana y viernes será entregado el lunes. Hasta luego. — sacuuL (@MrTraans) August 13, 2025

