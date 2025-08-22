Nobody 2 ya está en cines: descubre lo más destacado de esta comedia de acción

La secuela de la película Nobody 2. Nuevos personajes, una historia renovada y más explosiones que harán vibrar la sala

Elenco de la película Nobody 2, una secuela con más acción y mas golpes.

El pasado 20 de agosto, la premiere de Nobody 2 llegó a las salas de Supercines. Hutch (Bob Odenkirk) está de vuelta en la pantalla grande, una película que reúne acción y comedia en un mismo lugar.

Cuatro años después de enfrentarse a la mafia rusa y deber una deuda de 30 millones de dólares, Hutch sigue saldando sus cuentas con sangre. Sin piedad cumple trabajos violentos contra criminales internacionales, pero la sobrecarga se apodera de él y la relación con su esposa se deteriora. Es entonces cuando decode tomarse un descanso.

Plummerville es el destino ideal, con un paradisiaco parque tropical, juegos mecánicos, toboganes de agua y la violencia merodeando en cada esquina. La perfecta escapada familiar que necesita su matrimonio.

Entre matones locales, sheriffs corrup´tos (Colin Hanks) y un operador de parques temáticos con malas intenciones (John Ortiz), se alza la jefa criminal más retorcida y malvada: Lendina, cuyo papel es interpretado por la legendaria Sharon Stone.

La película, aunque incluye escenas sangrientas, no pierde su toque cómico gracias a un humor negro que arranca risas. El trabajo del director indonesio Timo Tjahjanto se hace evidente en todo momento, con escenas de acción extremas que distinguen su estilo.

Lo que desconocías de la película

Durante el rodaje, el ganador del Emmy, Bob Odenkirk, quien da vida a Hutch, hizo sus propias acrobacias sin recurrir a un doble de acción, a pesar del infarto que sufrió en 2021. Según la revista People, el actor evita las maniobras más arriesgadas, como los trabajos aéreos, debido a su historial de salud.

A diferencia de la primera entrega, ahora Bob Odenkirk no solo actúa, sino que también ejerce como productor de Nobody 2, junto a grandes talentos como el director Timo Tjahjanto, reconocido por su trabajo en cintas de acción como The Night Comes for Us. Sorprendentemente, Nobody 2 marca su debut en la pantalla estadounidense.

Si bien su primera entrega estuvo cargada de acción, en esta secuela la evolución se evidencia con escenas más elaboradas y estilizadas que su predecesora, con peleas coreografiadas que combinan violencia y sátira.

Muchas de ellas fueron rodadas con tomas largas y pocos cortes, lo que permite apreciar mejor cada movimiento. El director incluso recomienda verla en pantalla grande para disfrutar al máximo la experiencia.

Nobody:



Literally not even one person:



Not a single soul:



Nobody 2: pic.twitter.com/Ujx9Iw7z1j — Nobody (@NobodyMovie) August 13, 2025

Un reparto de locura

La participación de Christopher Lloyd como el padre de Hutch y exagente del FBI no pasó desapercibida. Leyenda del cine por sus papeles en producciones icónicas como Volver al Futuro y La familia Addams, en Nobody lo podemos ver luciendo comodas sandalias y atuendos playeros.

Colin Hanks tampoco se aleja de los reflectores. Su nombre resuena entre los espectadores al ser hijo del reconocido actor hollywoodense Tom Hanks, un apellido que sin duda permanece grabado en la memoria colectiva.

Figuras de peso se suman a esta secuela marcada por la violencia, y quién mejor para encarnar esa idea que la legendaria Sharon Stone, quien da vida a Landina, la villana principal de la historia.

Bob Odenkirk, actor y productor de la película, conoció a Sharon Stone en una ceremonia de premios, donde ella le confesó ser una gran admiradora de su trabajo en Better Call Saul, el spin-off de la serie estadounidense Breaking Bad. Aquella confesión quedó grabada en la memoria de Odenkirk y, cuando llegó el momento de elegir a la villana de Nobody 2, no dudó en contactarla.

Sharon Stone junto al director Timo Tjahjanto en el lanzamiento de la película. @UniversalPicsAU

Protagonista y antagonista son los roles que definen a ambos actores en pantalla, pero estos personajes no reflejan la relación de amistad y admiración que comparten detrás de cámaras.

Con un elenco que brilla, escenas extremas de acción, explosiones y un humor ácido que saca carcajadas a más de uno, Nobody 2 demuestra que la secuela puede ser igual de entretenida como la original.

