Chelsea: El inesperado contendiente al título esta temporada

Mientras el Liverpool atraviesa una etapa de reconstrucción, el Chelsea de Maresca comienza a perfilarse por el título

Un Liverpool en plena reestructuración, un cambio generacional en el Manchester City y la sequía de títulos del Arsenal abren la puerta para que otros clubes sueñen con la Premier League. En este repaso de 1xBet, ponemos la lupa en el Chelsea y en por qué el equipo de Enzo Maresca podría ser la gran sorpresa de la temporada 2025/2026.

Los Blues tapan las grietas

La campaña pasada, Nicolas Jackson fue prácticamente la única opción como delantero centro. Y eso le costó caro al Chelsea: partidos perdidos, puntos clave desperdiciados y una efectividad de cara al arco que dejó mucho que desear. A eso se sumó su carácter impulsivo y la falta de disciplina, que le dieron más de un dolor de cabeza a Enzo Maresca. Basta recordar su expulsión absurda ante el Newcastle en un partido decisivo, que casi deja al equipo fuera de la Champions.

Este verano, el club reforzó esa zona débil con dos incorporaciones: Liam Delap (Ipswich) y João Pedro (Brighton). Lo más llamativo es que, jugando en equipos más modestos, ambos marcaron más goles que Jackson la temporada pasada.

Además de los dos delanteros, llegaron refuerzos para las bandas: el brasileño Estêvão, joya del Palmeiras, y Jamie Gittens, figura del Borussia Dortmund. En defensa, aseguraron a Jorrel Hato, central de apenas 19 años, titular con la selección de Países Bajos y con más de 100 partidos en el Ajax.

El espectáculo gana partidos, el pragmatismo gana títulos



La temporada pasada dejó en claro que Enzo Maresca es un estratega de primer nivel, capaz de construir resultados con paciencia y visión. Puede que su equipo no haya deslumbrado en todos los partidos, pero supo imponerse con constancia, incluso en duelos donde las estadísticas parecían en su contra.

El Chelsea también demostró una resistencia admirable y un cálculo táctico preciso en el torneo estelar del verano en Estados Unidos. Mientras el PSG convertía cada partido en un espectáculo que enamoraba a los aficionados con el estilo de Luis Enrique, los Blues avanzaban paso a paso, con esfuerzo y solidez, superando cada obstáculo del cuadro.

En la final, el Chelsea sorprendió al mundo al vencer 3-0 a los parisinos y alzar el trofeo. Los londinenses llegaron con energía intacta al duelo decisivo y ejecutaron un pressing intenso y perfectamente organizado, que terminó siendo la pesadilla del equipo más poderoso de Europa.

Una de las plantillas más jóvenes de la Premier



El promedio de edad de los Blues es de apenas 23.5 años, uno de los más jóvenes de toda la liga. Sus “veteranos” más importantes son Robert Sánchez y Marc Cucurella, ambos con 27 años, mientras que en otros equipos las figuras siguen siendo estrellas de mayor edad como Mohamed Salah, Virgil van Dijk o Ilkay Gündoğan.

Pero juventud no significa falta de experiencia: ahí están Cole Palmer y Moisés Caicedo, con casi 150 partidos de Premier cada uno y consolidados como referentes en sus posiciones.

Otro factor oculto que podría jugar a favor del Chelsea será la Copa Africana de Naciones, que coincidirá con el tradicional Boxing Day. El Liverpool perderá a Mo Salah, el Manchester City a Omar Marmoush… y los londinenses solo se despedirán de Nicolas Jackson, quien probablemente ya no tendría un lugar fijo en el once titular.

