Estas son las razones para ver 'Un Lugar en Silencio: Día Uno'

El suspenso y el terror a lo desconocido abarrotan las calles de Nueva York, pero también es el encuadre que permite ver la actitud del ser humano frente a la muerte. Sam ya no le tiene miedo, ella está en su reducto. Sin embargo, Eric, no. Esta joven está con la vida por delante. Así plasma su trama este argumento que escribe y dirige Michael Sarnoski basado en el creado por John Krasinski, director de sus dos primeros capítulos: Un lugar en silencio (2018) y Un lugar en silencio, dos (2020), clásicos del cine dentro de su género. Esta precuela habla de cómo empezó todo, sobre lo cual, generalmente, nadie se interesa o imagina. Este no es el caso, aquí, en Un lugar del silencio: Día uno, lo muestran con largueza y quienes vieron las primeras cintas quedarán más satisfechos que los que no las vieron.

El largometraje aborda con fuerza, pero se toma su tiempo para llegar a su esencia y es entonces cuando los efectos visuales engañan la mente hasta llegar a imaginar un videojuego. Mientras tanto, el ruido se convierte, repentinamente, en espeluznante silencio y permite descubrir que -a pesar de los muchos personajes que pueblan la historia- en realidad tiene solo cuatro: La ciudad, porque Nueva York es una de las ciudades más ruidosas del mundo y tanto el gato, como Sam y Eric son figuras de nuestro diario vivir. Así la historia, dentro de su irrealidad, parece cierta.

No hay superhéroes, únicamente personas frente a un apocalipsis que deben enfrentar y aprender a sobrevivirlo, aunque experimenten una tensión asfixiante entre los cuales llegan momentos inesperados que se convierten en sustos.

Sobresalen las actuaciones del grupo actoral, pero se distingue Lupita Nyong’o por haber captado tan bien su personaje, tan cercana a la verdad que se llega a entenderla como si fuese una persona amiga. Joseph Quinn se defiende, pero no está a la altura de su trabajo en la serie de Netflix titulada Extrañas cosas. El gato está perfecto y la gran ciudad muestra su energía y finge muy bien su silencio. Esto se debe a la excelencia de su fotografía, a la apropiada banda sonora y al imponer la canción Feeling good cantada por Nina Simone. Añado: la dirección artística es brillante.

Sinopsis

Sam (Lupita Nyong’o, 12 años de esclavitud, Óscar secundario 2013) sufre un cáncer terminal y vive en un hospicio localizado en Nueva York, la acompaña su gato Frodo. Un día Reuben (Alex Wolff), guardián, convence a Sam para que vayan a una excursión grupal hacia Manhattan. Durante el paseo caen del cielo objetos que semejan meteoros que al estallar depositan alienígenas atacantes. Nace el caos. Sam se desploma y despierta en un teatro con su gato y otros sobrevivientes. Entre ellos está Henri (Djimon Hounsou), quien le hace una seña para que no haga bulla, que guarde silencio. También estará Eric (Joseph Quinn). Los extraterrestres han llegado sedientos de sangre y con audición ultrasónica.

Calificación: ****

Otros estrenos





Una boda y otros desastres

Sigue a Abby y Travis, quienes después de una noche loca en Las Vegas descubren que están casados. Luego se dirigen a México para una luna de miel con amigos y familiares.

Conspiración del diablo

Una poderosa empresa de biotecnología tiene una tecnología innovadora que les permite clonar a las figuras más influyentes. Detrás de esta, hay un culto satánico que busca robar el Sudario de Cristo, pues contiene el ADN de Jesús. Esto desatará la guerra de los ángeles en la Tierra.

Don Goyo

La explotación laboral, la devastación de la naturaleza y la violencia de la ‘ley del machete’ son expuestos en Don Goyo a través de la vida de Cusumbo, una joven campesina montuvia que trabaja en una hacienda dedicada al cultivo de caña de azúcar y a la producción de aguardiente. Ella vive fascinada por las leyendas del personaje en cuestión, un negro cimarrón que habita y se mimetiza en el bosque natural, dueño a su vez de poderes sobrenaturales gracias a su pacto con el diablo.

Un ángel llamado Rebeca

Documental que narra la historia de Rebeca Rocamora Nadal, una joven en proceso de canonización, nacida en un pueblo de Alicante en 1975 y que falleció por una enfermedad a la edad de veinte años.

