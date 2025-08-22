Guayaquil: Incendio forestal consumió 6 hectáreas en Ciudad Victoria

El fuego, que se elevó a alarma 3, fue controlado por 49 bomberos

Un incendio forestal consumió seis hectáreas de vegetación en el sector de Ciudad Victoria I, en el norte de Guayaquil, durante la tarde de este viernes 22 de agosto. El fuego, que fue elevado a alarma 3 debido a las fuertes ráfagas de viento y el clima seco, fue completamente liquidado tras el trabajo de 49 bomberos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

#BCBGInforma | Atendemos alarma tres de incendio forestal en el sector de Ciudad Victoria I. 🔥🍂



Despachamos un contingente de 17 unidades, entre ellas unidades de combate, tanqueros, camionetas forestales y un camión cisterna. 🚒 pic.twitter.com/90Oxo5DI7B — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) August 22, 2025

Crónica del fuego

La alarma se recibió a las 12:57, lo que llevó al despacho de un contingente de 17 unidades, incluyendo vehículos de combate, tanqueros, camionetas forestales y un camión cisterna. La respuesta operativa permitió contener el avance de las llamas en una zona de hojarasca y vegetación arbórea.

Según la información oficial de la institución de rescate, los bomberos trabajaron en cuadrillas terrestres para controlar el fuego superficial y evitar que se propagara a otras áreas.

Pese a la magnitud del siniestro y la complejidad por las condiciones climáticas, no se registraron personas heridas.

El reto de prevenir flagelos

Este siniestro se produce en un momento en que la ciudad está a la espera de soluciones tecnológicas para la prevención de estos eventos. De hecho, la empresa pública Segura EP anunció un proyecto para instalar un sistema de monitoreo en los cerros más vulnerables:

Cerro Colorado, Cerro Azul, Prosperina y Chongón. Sin embargo, la iniciativa aún no es una realidad; se encuentra en fase precontractual para la adquisición de equipos, proceso que podría concluir en dos meses. Una vez operativos, se espera que estos sensores midan en tiempo real variables como el CO2 y la humedad para facilitar una intervención más rápida de los equipos de emergencia.

