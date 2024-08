Henry Bustamante: Se va de vacaciones para trabajar en Estados Unidos

Me pica la lengua. El presentador será el 'rey' del desfile y festival ecuatoriano. Además Jan Topic vuelve a ser papá

Henry Bustamante se tomará unas vacaciones, pero el presentador se va a trabajar a Estados Unidos con la comunidad ecuatoriana en Nueva Jersey. Será el rey del desfile y del festival ecuatoriano Newark 2024 por los festejos del 10 de agosto. “Aprovecharé para ampliar mi labor digital con marcas nacionales en el país del norte”, dice. No se lo verá en' En contacto' hasta fines de agosto.

Se agranda la familia

El político Jan Topic volverá a ser padre. En sus redes sociales comentó emocionado: “Mi esposa (Pity Guzmán) quien me enseñó a tener paciencia, a ponerme en los zapatos del otro, a tener compasión. Quien me enseñó a ser un hombre real. Quien me ha dado los mejores regalos que alguien podría tener. Gracias una vez más, te amo más que a nada, que a nadie”.

Este mensaje lo subió junto a una foto de su esposa con una prueba de embarazo en sus manos, y con otra de su familia. Sus seguidores, incluidos famosos, lo felicitaron. Ellos tienen tres hijos. Por ello, Maluli Valdivieso expresó: “Ya mismo me alcanzan”.

Tania, 61 años

El 2 de agosto era un día especial para los amigos de Tania Tinoco. Es la fecha en la que la comunicadora cumplía años. Ayer, ella habría celebrado sus 61 años con familiares y colegas. Esos festejos eran sonados. La prensa y allegados la recordaron con cariño. En mayo del 2022 falleció de una severa dolencia cardíaca en Estados Unidos. Aunque ya no está, su legado periodístico se mantiene.

No la reconocieron

Alejandra Paredes, Silvia Ponce, María del Mar, Magacha y Elizabeth Ramírez. Redes sociales

María Gracia Manzano fue reina de belleza y presentadora de RTS. Cuando se alejó de la TV, casi nada se supo de ella. En un evento organizado por una empresa reapareció. Muchos no la reconocieron, entre ellos María del Mar Proaño.

Tal vez por esta razón no la saludaron. Magacha, como la llaman, no llevaba ni una gota de maquillaje.

