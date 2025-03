Conny Garcés: “Yo no me presto para el show”

Conny Garcés (29) debutó en el espacio Mariela te transforma. Luego vinieron Intrusos, Amigos de miércoles, Viralizados, fue actriz invitada en Los García y grabó un piloto para la segunda parte de El Cholito.

Mariela Viteri: "Prefiero no saber quiénes ingresan o se van de Los Hackers" Leer más

Lograr el segundo lugar en el reality Desafío a la fama la llevó a Los Hackers (en el que permaneció un año y nueve días). El público la apoyó, la consideran una imagen fresca, guapa y que sabe expresarse. Por ello se cuestionó su salida.

No se muerde la lengua para decir lo que le parece bien o mal. Tiene enemigos, que cada vez que pueden la destruyen. También está enamorada y es una mujer emprendedora.

¿Cuál es el balance que haría luego de su paso por el programa farandulero?

Hubo de todo. Al inicio no me llevaba de maravillas con todo el mundo. Mi miedo principal era no encajar. Una de mis características es que no me desdoblo para caer bien a alguien o al grupo. Surgieron diferencias, al principio con Aura Arce por situaciones del pasado, luego puedo decir que fuimos solo compañeras.

¿No los consideraba sus amigos?

La amistad es otra cosa. Mis amigos son los que van a mi casa, los que conocen a mi madre (Alba) y pertenecen a mi entorno. Con el que tuve química fue con Dieter (Hoffmann), considero que era sincero. Nos sentábamos juntos. Me dejo llevar por las vibras. Fue del único que recibí un mensaje de apoyo antes de irme porque ya se estaba comentando que no iban a renovarme el contrato, además compartió una foto conmigo cuando me marché. El resto no lo hizo, sabrá Dios las razones, tampoco esperaba que me pongan un altar.

No es de las que se queda callada y dijo en su despedida que no era una decisión propia.

Tenía que decirlo por el público. No quería que se den contradicciones.

A pesar de la contra que le lanzan sus enemigos, el público la respalda.

Me he sorprendido. Es la segunda vez que me sorprende el público. La primera fue cuando salí del reality Desafío a la fama. Entonces estaba encerrada y desconocía la aceptación que tenía, el cariño de la gente.{

Decían que era la más guapa, coherente, con mejor vocabulario y pronunciación…

Aquello habla de mi trabajo, que lo hice bien y gustó.

Con su archienemigo

En su despedida, su excompañero Lazito de la farándula estaba ‘muerto de risa’ junto a usted…

Quiere actuar. Cortesía

Aquello lo leí en un comentario del público. En todo caso, ya no somos compañeros. Cuando estuve en RTS, él también lo estuvo. A veces me daba consejos y me decía que genere más. No sabía decir si se alegró de mi salida o si le sonreía a la cámara.

Han dicho de usted de todo, incluso que es ‘hueso’, que no genera.

Si lo fuera, el público no me respaldaría. Los mensajes demuestran que tengo aceptación. Cada quien tiene su punto de vista. Usted sabe que no es lo único que dicen, como no tienen nada más que comentar o no tienen otra forma de atacar se agarran de aquello.

Le tocó varias veces compartir pantalla con su archienemigo Santiago Castro, quien está al frente del programa Calientitos TV.

Me parecía horrible y en algunas ocasiones lo manifesté a mis exjefes, porque yo considero que cuando se trabaja en una empresa y eres uno de sus talentos, deben cuidarnos. No te van a sentar junto a alguien que te ha dañado o desacreditado de todas las formas posibles. La primera vez fue un golpe duro, me pregunté por qué lo hacían. Tal vez pensaban que mi desacuerdo era un berrinche, no era así. También me dijeron que debía ser profesional, lo era, compartí el estudio, pero no podían esperar que mantenga una conversación con esa persona. Hacía mi trabajo, no interactuaba, hacerlo era cruzar mi límite y era algo que no era negociable.

(Te invitamos a leer: Kim Kardashian en disputa con Kanye por ser cercano a traficantes de personas)

Con sus expresiones deja ver que solo importa el ‘show’ y no cómo se siente la gente…

Se justifican diciendo que así es la TV, que se juega con algunos recursos. Alguien me mencionó cuando a Gaby Díaz la hicieron compartir con el personaje de La Michis (quien se burlaba de que los presentadores lloran en En contacto). Seguramente le incomodó porque se le notó en su cara. En mi caso también lo notó el público y lo veía como una falta de respeto. Yo no me presto para el show y considero que esa fue la razón de mi salida. Siempre que algo no me gustaba lo expresaba, nunca me quedé callada. Es parte de mi personalidad. Recuerdo que una vez nos dijeron que debíamos comenzar a hacer notas. Alegué que aquello no estaba en mi contrato. Contestaron de manera general que la puerta estaba abierta para el que no le gustara esa disposición. Yo hice las notas.

Las críticas para la nueva temporada ya empezaron, sobre todo para Mariela Viteri y Samantha Grey…

Mariela tiene una gran carrera televisiva, sabe de farándula. A Samantha el público le ha puesto muchas trabas. Se dan comparaciones. Yo tampoco era comentarista, salí del anonimato, agarré la oportunidad.

Si Samantha Grey entró a la farándula de comentarista, debe tener claro que siempre va a estar expuesta y ser más abierta, no tan esquiva…

Poco a poco se soltará y le empezará a gustar.

No descarta la farándula

¿A qué santo se encomendó Lissette Cedeño? Iba a correr con su misma suerte.

Todos queremos y necesitamos trabajar. Desde diciembre yo había escuchado de mi salida. No me enteré por mis exjefes, sino por las redes sociales. Aquello no me gustó porque considero que no era la forma. La persona que lo publicó en las redes estuvo ese día de invitado en Los Hackers y en la noche colocó su comentario. La información seguramente salió del mismo programa, alguien de ahí se lo dijo.

¿Ahora qué se viene en su vida?

Me han invitado al programa Noticias de la mañana, de RTS. En lo personal, tengo previsto inaugurar un negocio de venta de celulares con mi hermano (Wilson) y con mi novio (Luis). Ellos me están ayudando, es un emprendimiento. Siempre he manejado mi línea de ropa online. No he querido poner un local. Aquello no es tan sencillo y además es peligroso. La gente cree que los que trabajamos en TV somos millonarios, no es así. Participé en Los García como invitada. Si se da algo en lo actoral, me encantaría. Sería un reto, creo que lo podría hacer.

¿Descarta volver a la farándula?

Si me hacen una buena propuesta, lo consideraría. Los reality shows me gustan y me llaman la atención. Siento que es donde más nos conocen. Es fuerte el paso por esos programas. No me arrepiento de Desafío a la fama. Fue durísimo, pero me di a conocer más, el público empezó a seguirme. A veces toca pasar un poco por la tormenta. Si me invitan a La casa de los famosos en otros países.

Su pareja le caía mal

Se está dando una oportunidad en el amor…

Con Luis (40) mantenemos una relación desde hace cinco meses. He preferido no exponerla. En las redes sociales, algunos me apoyan, otros prefieren saber más. Aprendí que es mejor no dar muchos detalles, pero no estoy ocultando nada. Si me ven en un restaurante, lo presentaré sin problemas. Nos conocimos a través de unos amigos. Al inicio me cayó muy mal, luego ya lo vi con otros ojos. No es del medio.

Como su pareja, no le agradarán los comentarios negativos sobre usted.

No le da bola o importancia, lo toma con madurez, gracias a Dios. No todos están preparados para escuchar o leer opiniones negativas de su pareja. Me apoyó cuando salí de Los Hackers, leyó los comentarios de respaldo. Sé que cinco meses no son muchos, pero como dice Úrsula Strenge, hay que vivir un día a la vez. Lo estoy disfrutando, hemos viajado y conoce a mi familia. No soy de hacer planes a largo plazo, es mejor ir paso a paso.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!