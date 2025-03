Mariela Viteri: "Prefiero no saber quiénes ingresan o se van de Los Hackers"

Me pica la lengua. La presentadora aparecerá en ese espacio a partir del 10 de marzo

Desde que se conoció que Mariela Viteri será parte de Los Hackers, ha estado en el ojo del huracán. Aunque las promociones están al aire, ella considera que su ingreso recién se oficializó el 1 de marzo. La presentadora aparecerá en el espacio los lunes y miércoles, los viernes hará entrevistas a su estilo.

Le han preguntado quiénes se irán de ese programa ahora que ella es la nueva integrante, a lo que responde: “Prefiero no preguntar ni saber quién se queda o se va. Imagino que tendremos una reunión. Iré a Ecuavisa a la una de la tarde y a las tres y media me iré. Trabajo de esa manera por mis otras obligaciones, además así me mantengo al margen de dimes y diretes.

Soy una mujer con criterio, cuando deba dar mi punto de vista lo daré. No llego con la intención de despotricar de nadie, ni siquiera lo he hecho con gente que me ha dañado”.

Mariela tampoco busca enemistarse con los talentos locales. Tiene claro que aquello le jugaría en contra por el trabajo que hace en sus propios medios.

Marlon Acosta en Brasil

Estar al frente de un espacio farandulero, no es tarea fácil, hay que lidiar con talentos, conseguir información, entiéndase notas exclusivas y soportar las quejas de los que se sienten afectados. El productor Marlon Acosta, de La Universidad de la farándula se encuentra en Brasil, quería disfrutar del famoso carnaval, así que eligió Río de Janeiro para pasar el feriado.

Daniel Calvopiña en faceta de productor

El actor nacional Daniel Calvopiña ha estado trabajando en el cortometraje Three and a bullet. No solo lo ha producido, también ha materializado una idea original, mostrando una faceta más creativa. En esta historia se explora el suspenso y el drama criminal.

El protagonista es Lucas, un hombre atrapado en una peligrosa red de traiciones y engaños tras un fallido atraco a un banco.

La historia está dirigida por Xavier Guerra y producida por Calvopiña junto a Gabriel Haedo. “Este proyecto es muy especial para mí, porque nace de una idea que he desarrollado con pasión y dedicación. Quiero que la cinta no solo cuente una historia electrizante, sino que también demuestre el gran talento que tenemos en el cine independiente ecuatoriano”, dice Daniel, quien fue parte de Los Wanabis, nominada a los premios Platino 2024.

Nueva versión de El privilegio de amar

Los ecuatorianos vimos dos versiones de la telenovela El privilegio de amar, con Adela Noriega y Maite Perroni. Se anuncia que se hará otro remake, producido por José Alberto Castro. Bárbara López será la protagonista, es parte del elenco de Chespirito, sin querer queriendo. ¿Pegará esta historia? El hermano de Verónica Castro acaba de tener un gran éxito con Las hijas de la señora García.

