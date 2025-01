Emilia Pérez hace historia con 13 nominaciones a los Óscar 2025

Thank you so much @theacademy @emiliaperezfilm

🍀🍀🍀♥️♥️♥️💎💎💎

NAM MYOHO RENGE KYO

NAM MYOHO RENGE KYO

NAM MYOHO RENGE KYO

🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇 pic.twitter.com/s1aS4gS3e4