El debut de 'Look what You made me do’: ¿Se acerca un nuevo álbum de Taylor Swift?

Taylor Swift da el primer vistazo de "Look What You Made Me Do" (Taylor’s Version)

Los seguidores de la serie El cuento de la criada, junto a millones de swifties, quedaron sorprendidos al escuchar por primera vez lo que parece ser la regrabación de Look what You made me do, uno de los sencillos más icónicos del álbum Reputation. El tema apareció en el nuevo capítulo y, aunque aún no se ha hecho un anuncio oficial de su lanzamiento, fue suficiente para que Taylor Swift soltara la bomba y encendiera las redes sociales.

Este adelanto representa la primera muestra completa de lo que será del esperado Reputation (Taylor’s Version). En la serie, la canción acompaña una poderosa escena de rebelión liderada por June Osborne (Elisabeth Moss), complementando la escena e intensificando aún más el dramatismo.

Los swifties en redes sociales siguen cada pista minuciosamente y no dejan escapar ni un solo detalle sobre lo que sería el quinto álbum regrabado por la artista, tras la llegada de 1989 (Taylor’s Version) en 2023. Algunos medios en Estados Unidos apuntan a que el anuncio oficial de esta nueva versión podría llegar en torno a la celebración de los American Music Awards, este 26 de mayo.

¿Cómo llegó 'Look what You made me do' a la serie?

En una declaración para Billboard, Elisabeth Moss expresó: “He querido usar una canción de Taylor desde hace muchos años en la serie, y finalmente encontramos el lugar perfecto”. La actriz, que asistió al 'The Eras Tour' en Toronto junto a su compañero de elenco Bradley Whitford, compartió su entusiasmo por la colaboración musical.

Moss también destacó la influencia de Taylor Swift en el equipo de producción y la emoción que generó su inclusión en el capítulo: “Taylor ha sido una gran inspiración para mí, a nivel personal. Como swiftie, y creo hablar también por Yvonne Strahovski y por todo el elenco, es un honor poder incluir su música en los episodios finales de nuestra serie”.

La versión regrabada de la canción resuena desde el primer frame del episodio, donde se aprecia los sintetizadores recreados por Jack Antonoff y una interpretación vocal madura de Taylor Swift que aporta un peso emocional renovado a la letra, elevando la intensidad de la escena.

La larga espera por 'Reputation (Taylor’s Version)'

Reputation, lanzado oficialmente el 17 de noviembre de 2017, es el sexto álbum de estudio de Taylor Swift con Big Machine Records. Este trabajo marcó una nueva etapa en la carrera de la artista, caracterizada por una estética oscura, audaz y con sonidos electrónicos. Su sencillo principal, "Look what You made me do", se mantuvo durante tres semanas en el número uno del Billboard Hot 100, mientras que el álbum lideró el Billboard 200 durante cuatro semanas consecutivas.

El álbum nació como una respuesta a los conflictos públicos que enfrentó Swift en 2016, luego de que Kanye West y su entonces esposa, Kim Kardashian, filtraran audios adulterados de una conversación con la cantante, lo que desató una ola de odio en redes sociales.

Desde 2020, Taylor Swift ha estado regrabando sus primeros álbumes para recuperar los derechos sobre su música, luego de una disputa legal con Scooter Braun y Big Machine Records. Hasta la fecha, ha lanzado cuatro regrabaciones: Fearless (Taylor’s Version), Red (Taylor’s Version), Speak Now (Taylor’s Version) y 1989 (Taylor’s Version), este último publicado en 2023.

Las especulaciones sobre la versión regrabada de Reputation comenzaron en noviembre de 2022, cuando los derechos del álbum pasaron a estar disponibles legalmente para que la artista pudiera regrabarlo.

Desde entonces, los swifties han seguido con atención cada "easter egg" que Taylor ha dejado en series. Un ejemplo de ello fue la inclusión de Delicate (Taylor’s Version) en la serie El verano en que me enamoré en 2023. Ahora, con la llegada de Look what You made me do (Taylor’s Version) en una nueva producción televisiva, todo apunta a que el lanzamiento del esperado álbum está cada vez más cerca.

Todas estas pistas llevan a los fanáticos a una conclusión: Taylor Swift podría anunciar oficialmente Reputation (Taylor’s Version) durante los American Music Awards, donde está nominada en seis categorías, incluyendo Artista del Año y Álbum del Año por The Tortured Poets Department.

