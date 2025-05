¿Extorsión entre amigas? Blake Lively amenaza a Taylor Swift en juicio por acoso

En medio del juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni relacionado con la película It Ends With Us, surgieron nuevas acusaciones que involucran a Taylor Swift. Según un documento presentado ante la corte, los abogados de Baldoni afirman que Lively presionó a la cantante para que publicara una declaración de respaldo en el marco de la disputa legal.

De acuerdo con el abogado Bryan Freedman, una fuente anónima les informó que Blake Lively habría solicitado a Taylor Swift eliminar mensajes de texto comprometedores. Además, se alega que el equipo legal de Lively se comunicó con el abogado de Swift para exigir una declaración pública de apoyo, insinuando que, de no hacerlo, podrían divulgarse mensajes personales entre ambas.

¿Qué dijo Taylor Swift sobre la demanda de Blake Lively?

“Se nos informó que el abogado de la señora Swift respondió al abogado de la señora Lively y abordó estas amenazas inapropiadas y aparentemente extorsivas”, señala la carta presentada ante la corte el 14 de mayo.

Los abogados de Baldoni aseguran que buscan obtener esas comunicaciones como posibles pruebas de un intento por intimidar a una testigo clave en el caso.

Blake Lively niega las acusaciones

Mike Gottlieb, abogado de Blake Lively, respondió a través de un comunicado publicado por People, negando rotundamente las afirmaciones:

“Esto es categóricamente falso. Negamos inequívocamente todas estas supuestas acusaciones, que provienen cobardemente de fuentes anónimas y están completamente desconectadas de la realidad”, declaró Gottlieb.

También criticó la estrategia legal de los abogados de Baldoni, a quienes acusó de difamar sin pruebas ni consideración por el daño causado a las personas involucradas.

Taylor Swift responde al citatorio

El 9 de mayo se supo que Taylor Swift había sido citada a declarar en el proceso. Su equipo legal se pronunció al respecto, afirmando que la cantante no tuvo ningún rol activo en la producción de It Ends With Us:

“Taylor Swift nunca pisó el set de esta película, no participó en el casting ni en decisiones creativas, no compuso música para el filme, no vio ningún corte previo ni hizo anotaciones, y no vio It Ends With Us hasta semanas después de su estreno”, señaló su representante.

La única relación con el proyecto fue la autorización del uso de su canción 'My Tears Ricochet', junto con otras 19 canciones licenciadas. Según su equipo, la inclusión de Swift en la demanda tiene como objetivo generar atención mediática.

¿Cómo inició el conflicto entre Lively y Baldoni?

El caso legal inició cuando Blake Lively demandó a Justin Baldoni por acoso sexual y represalias en el set de It Ends With Us. En respuesta, el actor presentó una contrademanda por 400 millones de dólares por difamación y extorsión.

Parte de la evidencia ya publicada incluye mensajes de texto en los que Lively se refiere a Taylor Swift y Ryan Reynolds como sus “dragones”, una forma de describir el respaldo que habría recibido de ambos.

Fuentes cercanas al caso indican que otras celebridades del entorno de Lively podrían ser citadas a declarar, incluyendo a Hugh Jackman, quien ha sido visto en numerosas ocasiones junto a Lively, Reynolds y Swift. No obstante, personas del círculo de Swift aseguran que ni ella ni Jackman tienen conocimiento sobre los hechos del caso.

