¿Por qué Taylor Swift recuperó todo su catálogo musical? La disputa de $ 600 millones

Taylor Swift anunció este viernes 30 de mayo que ha recuperado oficialmente los derechos de sus primeras seis producciones discográficas. A través de una carta publicada en su sitio web, la artista confirmó que ahora es propietaria del total de su obra anterior. Se trata del cierre de un proceso legal, financiero y mediático que se extendió durante casi seis años y cuyo valor estimado alcanza los 600 millones de dólares, según Forbes.

El origen del conflicto: la venta del catálogo sin consentimiento

En 2019, el conflicto comenzó cuando la empresa de Scooter Braun, Ithaca Holdings, adquirió Big Machine Records, la discográfica con la que Taylor Swift había firmado en sus inicios. Con esta operación, Braun obtuvo los derechos de las grabaciones originales de los álbumes Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014) y Reputation (2017). Swift ya había firmado con Universal Music Group en 2018, pero el control de su catálogo anterior quedó en manos de Braun.

Un año más tarde, en 2020, Braun vendió el catálogo a la firma de inversión Shamrock Holdings por 300 millones de dólares. La transacción se realizó sin la participación directa de Swift, quien expresó públicamente su desacuerdo, asegurando que no le ofrecieron la oportunidad de comprar sus propios derechos.

Como respuesta, la artista inició un ambicioso proceso de regrabación de sus álbumes bajo el sello “Taylor’s Version”, lo que le permitió recuperar el control de las grabaciones maestras y desplazar la relevancia de las versiones originales. Hasta la fecha, ha lanzado nuevas ediciones de Fearless, Red, Speak Now y 1989, todas con éxito comercial y respaldo de sus seguidores.

“Regrabé meticulosamente y lancé cuatro de mis álbumes, llamándolos Taylor’s Version. El apoyo apasionado que mostraron a esos álbumes y el éxito de The Eras Tour es la razón por la que pude comprar mi música”, expresó en su carta.

¿Quién fue el aliado de Taylor Swift para recuperar su ca´talogo?

El cierre del proceso se logró gracias a un acuerdo con Shamrock Capital, que facilitó la compra definitiva de los derechos de los seis discos originales. Swift destacó que cada paso de la negociación fue “honesto, justo y respetuoso” y valoró que la firma entendió la carga emocional que tenía para ella recuperar su obra: “Para ellos fue un trato de negocios, pero yo sentí que entendían lo que significaba para mí: mis recuerdos, mi trabajo y mis décadas de sueños”.

¿Y Reputation (Taylor’s Version)?

Respecto a Reputation, el único de los seis discos que no ha sido regrabado, Swift indicó que aún no ha iniciado el proceso. “Para ser honesta, es el único álbum de los primeros seis que pensé que no podía mejorarse al rehacerlo. No la música, ni las fotos, ni los videos”, explicó. No obstante, dejó abierta la posibilidad de lanzarlo, junto a su disco debut, en el momento adecuado.

Un cambio estructural en la industria musical

El caso de Taylor Swift ha tenido consecuencias visibles dentro del mundo discográfico. Su historia ha inspirado a nuevos artistas a negociar contratos que les permitan ser propietarios de sus másters. “Cada vez que un nuevo artista me dice que negoció ser dueño de sus grabaciones por esta lucha, recuerdo cuán importante fue que todo esto sucediera”, escribió la artista.

El catálogo musical de Taylor Swift, ahora completamente bajo su control, tiene un valor estimado de 600 millones de dólares. Con esta adquisición, la cantante no solo asegura su legado artístico y económico, sino que también redefine los estándares de propiedad intelectual en la industria musical contemporánea.

