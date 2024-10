Los García: Las actuaciones de los talentos de TikTok dividen al público

Es la nueva apuesta de Ecuavisa: Los García, una producción que representa el regreso de una telenovela ecuatoriana a la pantalla chica, que desde su estreno el pasado 8 de octubre —que obtuvo alrededor de 10 puntos de rating— ha capturado la atención de varios televidentes. Y aunque promete risas y momentos emotivos, también ha generado un torrente de críticas. ¿Qué hace que esta producción se destaque y qué aspectos la colocan en el ojo del huracán?

Un elenco mezclado de experiencia y nuevos talentos

En el centro de Los García encontramos a un elenco que reúne a actores con trayectoria como Diego Spotorno, Frank Bonilla y Cecilia Cascante, y a rostros nuevos como Luciana Guschmer, Viviana Salame y Gigi Mieles, quienes han tenido éxito en el ámbito de las redes sociales y en sus pódcast del canal digital Suerte TV.

La telenovela, adaptada de la argentina Los Roldán, también busca conectar con el público ecuatoriano al incluir referencias locales y situaciones que resuenan con la audiencia. La producción, dirigida por un equipo de expertos, se ha esforzado por crear un ambiente que haga sentir a los espectadores como en casa, pero ¿es suficiente para mantenerlos enganchados?

Reacciones del público: risas y críticas

Las redes sociales han sido un campo de batalla donde las opiniones sobre Los García están divididas. Algunos televidentes, como Taly Samaniego, expresan su entusiasmo: “Apenas llega la luz, prendo el televisor para ver los García”, señalando que es un momento de unión familiar. Otros, sin embargo, no son tan amables, con comentarios que destacan actuaciones "malas y forzadas", como señala Christian Lagos.

El escepticismo se centra también en la mezcla de actores consagrados con "tiktokers", un término que muchos han utilizado para criticar a ciertos miembros del elenco, sugiriendo que no tienen el mismo nivel de preparación actoral. "Lo peor fue mezclar excelentes actores con youtubers sin gracia y sobreactuados", menciona @dorita4414, usuaria de Instagram.

Sin embargo, hay quienes aprecian la producción y el esfuerzo por modernizar la comedia familiar. "Vine por Gigi, Vivi y Lu, pero me quedo por la tremenda producción", comenta @awita967, un espectador en Youtube.

¿Qué dicen los expertos?

"Es una fórmula que ya está probada que es exitosa, lo que se hace es adaptarla a nuestra idiosincrasia y cultura. Estoy seguro que tendrá éxito porque es una fórmula ya ganadora", afirma Ernesto Landín, quien es escritor de televisión, teatro y novelas.

El también vicerrector del ITV destaca que Ecuavisa sea "de los pocos que, después de la pandemia, ha apostado por la producción nacional. Pues TC no produce (nueva serie Los de al lado), sino ya es una productora aparte que ya le da un producto terminado".

Por otro lado, Willy Mejía, actor y director, también reconoce el valor en revivir producciones de este tipo, lo que podría abrir más espacios para artistas en el país. Sin embargo, menciona que Los García tiene algunos momentos cómicos "que no están bien rematados".

Mejía asegura que "es común que en los primeros capítulos los actores aún estén ajustándose a sus personajes, lo que puede generar la sensación de que algunos roles no están completamente dominados".

¿Cómo califican las actuaciones de Luciana Guschmer, Gigi Mieles y Viviana Salame?

Por su parte, Antonio Jurado, guionista y licenciado en Comunicación Audiovisual, resalta que la serie tiene el potencial de ofrecer una buena representación de la esencia guayaquileña, destacando el trabajo de Spotorno y de otros actores.

"Como es común en nuestra televisión, algunos personajes adoptan un enfoque más caricaturesco. En este sentido, brillan las actuaciones de Gigi Mieles y Viviana Salame, quienes están acostumbradas a este tipo de roles, especialmente en sus redes sociales", acota Jurado.

A criterio de Marco Vera Argüello, comunicador audiovisual, director de cine y publicidad, estos nuevos talentos "tratan de actuar cuando no tienen mucho conocimiento de actuación".

En particular, enfatiza la participación de Luciana Guschmer, señalando que "no sabe actuar, no es actriz y tampoco sabe ser natural en cámara". En contraste, menciona a Kachafa, quien, aunque no es actor, se presenta de manera auténtica en su interpretación, siendo él mismo en cada escena.

Además, el también director de videos musicales y cortometrajes premiados en MTV, HBO y DirecTV Latinoamérica, resalta que "Gigi lo hace bien, se le cree el papel. A Salame la siento un poquito forzado ese acentito como cholo, de barrio que tiene".

Ernesto Landín tiene una opinión diferente. Afirma que, dado el carácter aniñado de Luciana Guschmer, su interpretación resulta convincente, ya que su estilo se asemeja a su personalidad "porque casi no actúa mucho, es ella". Además, considera que tanto Viviana como Gigi "están bien en sus papeles".

Y agrega: "Estos nuevos talentos ya están acostumbrados a la cámara, a la soltura, tienen presencia escénica desde hace rato. Son gente que tienen presencia escénica natural. Lo que necesitan es una buena dirección, que en este caso es Juanito Salazar, y ya lo demás fluye"

Aunque Landín acepta que Lu, Vivi y Gigi (como su público las llama con cariño) pueden carecer de la experiencia de muchos años en la actuación, tienen el carisma y la simpatía necesarios. Además, enfatiza que Ecuavisa se beneficia al contar con estas figuras, que tienen millones de seguidores y pueden atraer a un público nuevo a la televisión tradicional "Tienen características de sobra para ser tomadas en cuenta", sentencia.

Ernesto, quien actualmente escribe el guion de El Cholito 2, que se empieza a grabar a inicios de 2025 y se transmitirá por el Canal del Cerro, señala que la inclusión de influencers y personas ajenas a la actuación en producciones nacionales no es un fenómeno reciente.

"Ya pasó con Pepe Tola, que era de Combate, para hacer del hijo de Martín Calle en 3 Familias, a él lo escogieron en lugar de Álex Vizuete, que es tremendo actor, graduado de actuación en el ITV".

Con un pie en la tradición y otro en la modernidad, Los García continúa su camino, invitando a los espectadores a ser parte de su viaje. ¿Conseguirá conquistar tanto a los críticos como a los amantes de la comedia familiar? Solo el tiempo lo dirá.

