Luciana Guschmer a Álex Vizuete: "No hay que mentir por convivir"

Un capítulo especial de Suerte TV dedicado a la visita del popular youtuber Luisito Comunica a Ecuador se transformó en un escenario de tensión y risas nerviosas cuando los presentadores de 'SorbiSomos", una fusión de los podcasts Sí Somos y Sorbito de Opinión, decidieron jugar "qué chucha" con el trago de Luisito, Gran Malo.

La premisa del juego era simple: los participantes debían decirse verdades incómodas entre sí. Si una verdad causaba incomodidad o molestia, la persona aludida debía tomar un trago. Durante el juego, Gigi Mieles, ex pareja de Álex Vizuete, lanzó una pregunta directa que dejó a todos boquiabiertos: "¿Por qué chucha tienes bloqueada a Luciana?".

La revelación provocó risas nerviosas entre los presentes, mientras Luisito Comunica intentaba entender la situación. "O sea, trabajan juntos y se tienen bloqueados en redes", expresó el youtuber mexicano, mientras Luciana dijo que Álex la tenía bloqueada incluso en sus cuentas empresariales: "Quiero ver lo que publica y no puedo".

Álex, por su parte, negó categóricamente la acusación al decir que solo no la sigue y que "Nunca he bloqueado a nadie". Sin embargo, la tensión aumentó cuando Guschmer intervino con un contundente "no hay que mentir por convivir".

Finalmente, para resolver la disputa, Álex y Luciana intercambiaron sus celulares. Luisito también se interesó en la conversación al decir "quiero ver si Luciana encuentra su 'user name' (nombre de usuario)", a lo que Luciana respondió: "no lo puedo encontrar".

Sin embargo, el episodio terminó sin una conclusión clara sobre si la afirmación era verdadera o falsa. Lo único evidente es que ambos no se siguen en redes sociales desde hace varios meses, un hecho que la farándula local lo ha hablado constantemente.

La situación no solo generó controversia entre los asistentes del programa, sino que también ha sido tema de conversación en redes sociales y entre los seguidores de Suerte TV, quienes buscan respuestas sobre la verdad entre Álex y Luciana.

