Luisito Comunica y su pronóstico para el partido entre Ecuador y México

Como parte de su estadía en Ecuador para promocionar su nueva marca de tequila, el famoso youtuber mexicano Luisito Comunica ofreció una rueda de prensa desde Quito, este lunes 24 de junio, en la que conversó con distintos medios de comunicación del país. Ante la pregunta de su pronóstico para el partido entre Ecuador y México en la Copa América 2024, el influencer respondió que aspira a que sea un empate.

"Yo siempre digo, wey, por favor que sea un 3-3 y que se vayan a penales. Quiero que sea como la final del mundo (Copa Mundial). Si la gente está pagando tanto por un boleto que les den un buen show, es lo que yo digo, que gane el público", dijo Luisito.

Las selecciones de Ecuador y México, que se encuentran en el Grupo B de la Copa América 2024, se enfrentarán este domingo 30 de junio, a las 19:00 (hora de Ecuador), en el Estadio de la Universidad de Phoenix, Estados Unidos.

¿Qué hace Luisito Comunica en Ecuador?

Luisito Comunica llegó a Quito este domingo 23 de junio, junto a su novia Arianny Tenorio, para promocionar su marca de tequila "Gran Malo".

"Estamos ya en el Ecuador, así es, en Quito. Venimos a promocionar mi marca de licor Gran Malo, ya lo saben", dijo Luisito en una historia que publicó en su cuenta de Instagram en la que también confesó su emoción por estar de nuevo en el país. Adelantó que estaría visitando varias tiendas que ya distribuyen -a nivel nacional- su tequila y que ofrecerá algunas entrevistas a podcast y medios de comunicación.

Tras su llegada a la capital ecuatoriana, este domingo 23 de junio, se trasladó hasta el Megamaxi del Scala Shopping en donde firmó más de 120 botellas de su tequila. "Si le caen aquí rápido agarran una de las 120 o más", señaló.

Arianny Tenorio, novia de Luisito Comunica, con la camiseta de la selección ecuatoriana. CAPTURA DE VIDEO.

La mañana de este lunes 24 de junio, en una de sus historias en Instagram, mientras recorría las calles de Quito, Luisito Comunica mostró con orgullo la camiseta de la selección ecuatoriana y aprovechó para enviarle sus buenos deseos a la Tri en la Copa América 2024.

"Oigan, esta super sonado todo el tema de la Copa América aquí en Ecuador. En muchas esquinas veo que venden camisetas. Ayer me regalaron la nueva oficial, está perrísima (muy bonita). De hecho me recuerda un poco, yo soy de una ciudad que se llama Puebla, en México, y ahí nuestro equipo es la Franja del Puebla. Entonces me recordó eso, la verdad me encantó el diseño. Está super bonito (...)", dijo el influencer.

