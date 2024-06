¿Gerardo Mejía tuvo un amorío con Madonna? Lo confesó en 'Sorbito de Opinión'

El artista ecuatoriano Gerardo Mejía finalmente despejó las dudas sobre una leyenda que ha circulado durante años: ¿Tuvo una relación con Madonna? ¿Se besaron alguna vez? Mejía reveló todos los detalles en el pódcast 'Sorbito de Opinión', conducido por Luciana Guschmer, Viviana Salame, Álex Vizuete y Daniel Reinoso.

RELACIONADAS Nodal llegó acompañado de Ángela Aguilar para su concierto en Machala

'Betty, la fea': Prime Video publicó el tráiler oficial de la nueva temporada Leer más

La pregunta surgió directamente de Gushmer: "¿Gerardo, se besó con Madonna?", a lo que él respondió entre risas: "Ustedes no han escuchado la canción de mi hija que dice 'No me dice lo que se come'". Luego dijo la verdad.

Mejía relató que durante un show en Los Ángeles, en la época en que lanzó su éxito 'Rico Suave' que pegó fuerte en MTV, Madonna asistió al evento con su novio y entró al backstage a saludarlo. Al despedirse, le dejó un papelito con su número de teléfono. Al día siguiente, Gerardo la llamó y quedaron en encontrarse. Madonna lo invitó a la premiere de un documental, pero él tuvo otro compromiso y solo logró llegar a la fiesta posterior.

Al encontrarse, Madonna lo insultó por no haber llegado a tiempo. "Mi mamá aún se recupera del insulto que recibí ese día", comentó entre risas Mejía. Para molestar aún más a Gerardo, Madonna acabó en un romance con Vanilla Ice esa misma noche. Un romance que duró 8 meses en los 90.

Gerardo confesó que después de ese incidente, tenía terror de verla, pensando que ella aún estaba molesta. Explicó que la gente que vio el reclamo asumió que era una pelea de novios, lo que originó el rumor de su supuesto romance.

Así, Gerardo Mejía aclaró que nunca tuvo un amorío con Madonna, sino que todo fue un malentendido alimentado por una serie de eventos desafortunados.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO