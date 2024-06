Las indirectas de Álex Vizuete y Gigi Mieles: ¿Hay 'remember'?

En un reciente capítulo especial del pódcast 'Sorbisomos', con motivo de la visita de Luisito Comunica a Ecuador, Álex Vizuete y Gigi Mieles compartieron detalles sobre su ruptura que ocurrió hace varios meses. Durante la conversación, se tocaron temas como quién se quedó con el anillo de compromiso y el acoso que ambos han recibido en redes sociales.

Michelle Renaud, exnovia de Danilo Carrera, comparte detalles de su parto Leer más

Sin embargo, lo que ha captado la atención de sus seguidores son las aparentes indirectas que ambos han estado lanzando en TikTok desde entonces. Uno de los ejemplos más notables es un video en el que Álex y Gigi sugieren que el autor de la canción que eligieron parece estar espiándolos, insinuando que sabe mucho sobre sus vidas.

Álex publicó un video con la salsa "De tanto que te esperé vi el sol dos veces en un día... de tanto que te lloré me hice una marca en las mejillas", de Víctor Manuel. Esta elección no pasó desapercibida para los seguidores, ya que Gigi había mencionado anteriormente que esta canción le había sido dedicada tras una ruptura, y consideraba inapropiado su mensaje porque justificaba un engaño.

Por su parte, Gigi también participó en el trend con otra canción, aunque ese video ya no se encuentra disponible. Otra coincidencia relevante es que ambos compartieron videos con la canción 'Ohanna' de Kapó, cuya letra dice "aquí estoy yo parqueado en el mismo lugar donde te conocí. Todo lo que suena en la radio me recuerda a vos".

Las posibles indirectas no se limitan solo a estas canciones. Sus seguidores también han identificado otras señales, como un comentario de Gigi en que dice "No Riley, espera que te metas con el carita de yo no fui", mientras que Álex escribió en un título de video en Tiktok: "ser sensible en las manos correctas nunca será un problema".

No Riley y espérate a que te metas con el carita de yo no fui — Gigi 🫒 (@mielesgilliam) June 23, 2024

'El conde: amor y honor', la telenovela de Helena Rojo que no se había estrenado Leer más

Estas publicaciones han hecho que sus seguidores se pregunten si hay posibilidades de una reconciliación o si ambos finalmente han decidido hablar abiertamente sobre las razones detrás de su ruptura. Además, estos acontecimientos coinciden con el hecho de que

Álex Vizuete ha dejado de seguir a Karen Molina, una influencer con la que se le había vinculado después de su separación de Gigi.

"Creo que nunca lo había dicho, pero en serio no saben cómo duele la opinión negativa de gente que no te conoce, todos los días, por algo que nunca sabrán cómo pasó. Estoy agotada, en serio", expresó Mieles esta semana en X.

Lo cierto es que situación sigue siendo un tema de especulación y debate entre sus fans, quienes están atentos a cualquier nueva señal o publicación en las redes sociales que pueda dar más claridad sobre el estado de la relación entre Álex y Gigi.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO