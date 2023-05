Viviana Salame es una de las protagonistas de Rebelite, parodia transmitida vía streaming que fusiona dos dramatizados juveniles de este milenio: Rebelde y Élite. La actriz y creadora de contenido, nacida en Guayaquil, quien personifica en la serie a Monik Villarreal Star, responde El Cuestionario de EXPRESIONES.

En tiempos de muerte cruzada, ¿se ha cruzado con la muerte?

Nunca y espero que así se mantenga.

¿Lo mejor que le ha dado la actuación?

La actuación me ha dado el don del entendimiento y de la paciencia.

¿Cuál fue su último regalo?

A mi madre, momentos y mucho amor.

¿Un viaje pendiente?

A México y a Europa.

¿Pasiones ocultas?

Soy amante de la Fórmula 1 y de las baladas flamencas. Mi sueño frustrado es ser bailarina de ese género.

¿Cuál es su serie favorita en este momento?

La reina Charlotte (Netflix).

¿Qué ama hacer con sus amigos?

Karaoke.

¿Talentos ocultos que hoy quisiera revelar?

Memorizar rápido los guiones y canciones, soy muy flexible.

¿Cuál es su mejor recuerdo en el colegio?

Las olimpiadas, cuando nos juntábamos a crear coreografías y siempre ganábamos en baile.

¿Y el peor?

Cuando perdimos a un ser querido de nuestra promoción.

Viviana es la antagonista de la serie digital Rebelite. Afirma que su personaje dista mucho de ella. Juan Faustos

¿Ha llorado recientemente?

Viendo La reina Charlotte.

¿Su momento favorito del día?

Cuando estoy sola.

¿Qué es lo que más le gusta de Guayaquil?

La gastronomía.

¿El mejor consejo para verse guapa e irresistible?

Sonreírle a la vida y dormir al menos ocho horas.

¿Ha buscado su nombre en Google esta semana?

Ayer (risas). Quería recordar mi primera entrevista con ustedes.

¿En qué prefiere no involucrarse?

Con los problemas de la gente. Cargar pesos que no me corresponden. Soy servicial y me gusta ayudar, pero a veces...

¿Trata de no llevar cargas en su mochila?

Todo el tiempo, pero no aprendo a decir que no.

¿Ante qué se rebela?

A todo: ante las reglas, ante aquello a lo que nos condicionan en la escuela, el trabajo, las redes sociales, que te hagan alguien cuadrado...

¿Con causa o sin causa?

Con causas.

La creadora de contenido es muy activa en sus redes sociales. Juan Faustos

¿Ha estado en un triángulo amoroso?

Sí, sí he estado (risas). Hay amistades que se terminan enamorando de ti cuando tú no lo buscas. No tienes el control de eso, simplemente pasa.

¿Relaciones abiertas a lo Élite?

No puedo, las rechazo completamente.

¿Actrices que admira?

En Ecuador, a Joselyn Gallardo. De afuera, a Anya Taylor-Joy.

¿A qué personas que se autodenominan actores mandaría urgentemente a que tomen clases de actuación?

A todos los de Élite (risas) y el resto de series españolas. De aquí, a todos los que abren talleres y creen que están capacitados para enseñar cuando apenas han tomado un curso de una semana. Nuestra carrera está banalizada.

¿Por qué hasta ahora no se puede hablar de una industria fílmica, teatral y televisiva en Ecuador?

Porque somos muy cómodos y conformistas y queremos todo resuelto y hecho. Hay mentes creativas que desarrollan, pero también existen las conformistas, las que esperan que las oportunidades toquen su puerta, las que no buscan el trabajo por ser cómodas.

Si ejecutara la película de su vida, ¿quien sería su coprotagonista?

¿Hombre o mujer?

Quién usted quiera.

Elegiría a Gigi Mieles.

¿Y la antagonista?

Mare Cevallos.

En el cuento de la Cenicienta, si usted es el hada madrina, ¿quién sería la bruja?

Mare Cevallos (risas). Ella cumpliría con el papel.

¿Quiénes merecen una bofetada de película?

Los hombres infieles.

¿Un abrazo eterno?

Mi familia.

¿Trabajaría con un chico reality?

Nunca y tampoco estaría en un reality.

¿Se comería un sánduche de chancho con harta cebolla al momento de besar a un actor?

Si es un actor abusivo, sí me comería ese sánduche; pero si es encantador, no podría.

¿Quién sería ese actor encantador?

De aquí, nadie. Tendría que ser internacional.

¿Qué piensa de los chicos Rebelite: Chino Moreira, Juan Carlos Román, Jorge Campuzano, Víctor Aráuz...?

Los amo. Los he admirado toda mi niñez y en mi proceso como actriz. Estar ahora con ellos ha sido abrir puertas, conocer gente.

¿Qué expectativas tiene?

Si la gente amó el primer capítulo, imagínate los que vienen. No van a esperar el ‘storytelling’.

¿Y con Monik?

No tiene nada que ver conmigo. Ella es muy malvada, muy víbora, pero al final deja un buen mensaje.

¿Teatro o pantalla?

Teatro, me siento más viva.

¿A qué edad supo que quería ser actriz?

A los 13 años,

¿Quién la formó?

Mi primo Fernando García.

¿El primer trabajo que le dio reconocimiento?

Las redes sociales. Pero como actriz, participando en Carta de una desconocida, en el Teatro Sánchez Aguilar. Actué junto a Patricia Tamayo y fuimos dirigidas por Manuel Orjuela.

¿Por quién le gustaría ser dirigida?

Mimi Cave.

¿Con quién quisiera actuar?

Con Ruth Coello.

¿El secreto para ser buen actor?

Escuchar y dejar el ego a un lado.

¿Borraría algo de su currículum?

(Risas) Todo lo que hice en microteatro. No por el contenido, sino por la explotación al actuar un mes y no recibir un pago justo. Además, todo es muy rápido y no hay un proceso creativo. Solo se busca cumplir con la taquilla.

¿La peor locura cometida por amor?

Mentir y movilizarme en taxi de Samborondón a la vía a la Costa, gastando plata por alguien que no valía la pena, pero estaba enamorada. A él no le importaba que regresara sana y salva.

¿Qué aprendió entonces?

Que primero estás tú. Los hombres siempre serán infieles. Está en ti perdonar, hacerte la loca o seguir cambiando de hombres.

¿Y usted cuál escoge?

A mí siempre me han puesto los cachos, tengo una maldición y lo han hecho con chicas que se llaman Gabriela en diversas relaciones. Qué loco. Soy de perdonar, perdonarme y seguir la página, no queda de otra.

RAPIDITAS

¿Una bebida para emborracharse a gusto?

Amo el tequila.

¿Escuchando qué canción?

La de Shakira con Bizarrap.

¿Un plato que no dejaría de comer?

Todo lo que tenga mariscos, el cangrejo.

¿Cuál es su transporte favorito?

Mi cama (risas). No me gusta salir de mi casa ni moverme.

Linda Evangelista decía que no se mueve de su cama por menos de 10.000 dólares. ¿Usted por cuánto?

Por un millón (risas).

Viviana se dio a conocer con la obra Carta de una desconocida. Juan Faustos

¿Una manía?

Hablar cuando debería callarme y al revés.

¿Su frase de bandera?

“No necesito a nadie para conseguir lo que quiero”.