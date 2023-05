Poco queda de aquel competidor cubano que se dio a conocer en programas de competencia como Calle 7 y BLN. Ricardo Blanco luce delgado, más relajado y pone en evidencia su carácter flemático a la hora de abordarlo. Aunque el cubano está dispuesto a compartir su manifiesto personal, es muy cauto al momento de dar nombres. Aquí está su verdad para EXPRESIONES.

1 “En este momento de mi vida me siento prácticamente realizado. Logré lo que siempre quise: mi casa, mi familia, mi propio trabajo”.

2 “Hace 12 años llegué de Cuba a Ecuador, tenía 19. Mi meta siempre fue salir adelante, y solo tengo palabras de agradecimiento para este país”.

3 “Aproveché las oportunidades que la vida me dio, nunca me quedé sentado. Extraño mi Cuba, claro; aquellos amigos que dejé allá y a quienes confundo a veces con gente que veo pasar por la calle. Añoro de La Habana salir a caminar y conversar con ellos”.

4 “Mi papá trabaja en Coppelia (popular heladería cubana), mi abuelo la dirigió un tiempo y mi tío era jefe de transporte. Prácticamente mis vacaciones las viví en El Vedado”.

5 “La última vez que me metí al mar cubano fue hace ocho años”.

6 “Ecuador me conquistó por su ceviche y su gente. Yo tenía visa americana, podría haberme quedado en Estados Unidos. Originalmente venía solo a visitar a mis hermanos y a mi mamá, pero me quedé acá y hasta hoy no me llama la atención irme a Norteamérica. Y eso que soy fotógrafo y filmmaker”.

7 “Entre los cubanos que me representan por su educación y don de gente puedo nombrarte al ‘Pollito’ Bryan Ramos y Rafael Barrios, quien trabaja conmigo y es de Santiago de Cuba”.

8 “Por la mala actitud de algunos cubanos no puedes poner al resto en el mismo saco. No me puedes señalar a mí por lo que hacen otros. No sabes en qué posición me encontraba, para evitar de pronto una mala acción ajena, sería injusto recibir el mismo castigo que el de los demás”.

Ricardo, originalmente, iba a quedarse solo unos cuantos días en Ecuador, pues su destino era Estados Unidos, ya que contaba con una visa, pero se estableció en nuestro país hace más de una década. G7 Pro

9 “Ser un chico reality fue algo bueno y me hizo crecer en la vida, lo viví, lo disfruté y lo aproveché. No escupo para arriba. Si mañana me nacen las ganas de volver, créeme que lo haría y no porque lo necesite. Con mi esposa (Fernanda Gallardo) hemos hablado de esto”.

10 “El tiempo que estuve en Calle 7 y BLN lo aproveché para aprender todo lo referente a la producción audiovisual. Ahorré y luego adquirí equipos. No me farreé la plata, siempre le decía a mis compañeros que aprovechen el momento, porque la estrella termina estrellada muchas veces. La televisión se acaba y el futuro es incierto”.

11 “Hoy estoy volcado a la productora y a las redes sociales con mi familia. Estamos muy posicionados en cuanto a marcas y con una imagen positiva, entretenemos también a nuestros seguidores”.

12 “De mis padres siempre recibí una buena educación. Por eso nunca tuve problemas. El cubano de por sí es bullicioso y de barrio, pero cada quien se comporta como es. Yo no empleo ciertos modismos, por ejemplo, con los que nos asocian a todos”.

13 “Entre las cosas que me causan mal genio está el conducir entre las cinco y seis de la tarde en el tráfico de Guayaquil. Odio salir a esas horas y no me gusta estresarme. Te tiran el carro, no hay respeto en las calles y pienso que esos conductores no se quieren ni a ellos mismos”.

14 “Soy una persona bastante tranquila, me gusta ayudar y enseñar. Ojalá hubiera tenido alguien que lo haya hecho conmigo. Cuando llevaba mi cámara y les pedía que me explicaran, me mandaban a que mire YouTube. Yo he sido alguien empírico y cuando me han escrito acerca de este trabajo, inclusive gente desconocida, yo me tomo todo el tiempo, con gusto”.

15 “Llegué a Ecuador con 20 dólares y pedí trabajo en una gasolinera, así sea limpiando. Empecé de cajero en la estación de servicio que quedaba al lado, y tuve que aprender cómo llamaban a las cosas acá, no sabía el significado de ‘funda’ y ‘canguil’ (risas)”.

16 “En el hipermercado no tenía un solo día de descanso, hasta que en cierta ocasión llegó una señora al lugar, me vio y me ofreció un trabajo como modelo. Acepté, al principio un poco incrédulo, y empezaron a salir ofertas, una tras otra. Llegué a ser contratado por marcas que en el pasado veía de lejos. Modelaba para tiendas de ropa, crecí en esa rama y luego llegó la televisión, cuando unos amigo me dijeron que audicionara para Calle 7”.

Aunque dejó los programas reality hace más de tres años, no descarta volver, simplemente por el gusto, pues ya no es su fuente de ingreso. G7 Pro

17 “Siempre me he montado al tren de las oportunidades”.

18 “De mí no cambiaría nada. Si lo hiciera, no sería la persona que soy”.

19 “Recuerdo que de chico me gustaba el PowerPoint y pasar rápido las imágenes”.

20 “Como tenía conocimientos de arquitectura y estudié Construcción Civil, por un tiempo ayudé en el diseño de varias casas, aquí en Guayaquil. No me tomaban en serio porque era un chiquillo, pero cambiaron de parecer cuando se dieron cuenta de que yo sabía de cálculo de estructuras”.

21 “Saco buenas notas en materias de la vida como trabajo y familia”.

22 “Soy disléxico, por eso pido que me lean (risas), cambio todo”.

23 “Mi frase de bandera es ‘Sin miedo a intentarlo’”.

24 “No soy devoto a ningún santo, pero vamos todos los domingos a misa”.

25 “Este año doy un paso más en la producción audiovisual, pues firmaré este mes con Sony Latinoamérica”

EN POCAS PALABRAS

La Habana: Hermosa

Guayaquil: Hermosa también.

Ecuador: Espectacular, un país de oportunidades, gratitud.

Esposa: Bella.

Hijos: Lo mejor que me ha pasado en la vida.

Sabores: El ceviche.

Olores: Los campos de Quito.

Colores: Verde.

Deportes: Surf.

Playas: Montañita, Olón.

Miedo: A la inseguridad.

Manías: La gaseosa. “Llegué a competir con cálculos renales. Es mi único vicio, porque no tomo ni fumo”.

CRÉDITOS

Fotos y video: g7pro (ig: @g7proec)

Producción: Alejandra Cereceda

Styling: Israel Plaza (ig: @israelplaza91)

Vestuario : Indie (ig: @indieecuador)

Locación: Hotel Sheraton (ig: @hotelsheratonguayaquil)