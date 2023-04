Esta semana trascendió la ruptura del compromiso entre la presentadora de televisión Marián Sabaté y el hombre de negocios Ulises Paz.

La boda, programada para fines de mayo, fue suspendida, lo curioso es que esta podría no llevarse a cabo aunque volvieran, puesto que Sabaté no está divorciada de Enrique 'Kikin' Mero.

Pese a que la pareja se separó hace tres años, aún siguen casados.

En diálogo exclusivo con EXPRESIONES, Mero, quien vive en Guayaquil, conversó de este tema que lo ha vuelto a traer a la palestra pública.

¿Por qué el divorcio no ha salido?

No es porque yo no quiera, el 23 de febrero de este año, el abogado de Marián, Leonardo Toledo, me contactó para agilizar el divorcio. Yo le manifesté que estaba dispuesto a colaborar con lo que esté a mi alcance para que salga lo más pronto posible, pero todo toma su proceso.

¿Tiene una idea de cuánto tiempo dura el trámite?

Recuerda que nosotros nos casamos en New Brunswick (Nueva Jersey) y para poder solicitar la demanda de divorcio en ese estado, uno de los dos, es decir, Marián o yo, debe residir allá, por lo menos un año antes de solicitar la demanda de divorcio. La única excepción a la regla de un año es cuando se solicita esta demanda por adulterio.

Si era así por qué no lo dijo desde un principio al abogado Leonardo Toledo.

Él debería saberlo, por un lado, y por otro, si manifestaba esto, pensarían que estaba poniendo obstáculos para que Marián no se casara. Así que envié todos los papeles solicitados, sin problema. La conversación sigue guardada en mi teléfono celular.

¿Qué le diría a Marián Sabaté si se la topara en este momento?

A ella le deseo lo mejor del mundo, sobre todo mucha salud. Perdonar en silencio y no volver a hablar nunca más con una persona es también una forma de cuidado personal.

¿Es cierto que tiene pareja en este momento?

No, pero estoy conociendo a alguien que me fascina, poco a poco y a su tiempo. Enamorarse a la ligera es como ir al supermercado con hambre, coges cualquier cosa.

Su posición respecto al tema igual ha generado malestar en algunos medios, debido al silencio que ha mantenido con otros comunicadores.

Sí he leído y escuchado algunas frases de superación (risas). Eso solo demuestra que estas personas no han superado nada. Recuerden esto siempre mis amigos, la mentira gana la partida, pero la verdad gana el juego.

La pareja mantuvo un matrimonio de casi ocho años. EXPRESO

EL DETALLE

El abogado Enrique Crespo Eiser, al ser consultado por este suplemento al hablar de la bigamia, explica que si bien es cierto, en el nuevo Código Orgánico Integral Penal del país esta no es sancionada, quien tenga la intención de casarse con otra persona, mientras no se haya divorciado de un matrimonio anterior, queda inhabilitado para llevar a cabo el acto formal. “Si falsifica documentos, ahí sí incurre en un delito”.