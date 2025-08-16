Expreso
ATM explica por qué removió a Hanze Morla en 2024 y lo reincorporó en 2025

La ATM aseguró que la remoción en 2024 fue por decisión administrativa y explicó los criterios de su reincorporación en 2025

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil aclaró los motivos de la salida y posterior reincorporación de Hanze Morla De Gaulle, quien fue removido en marzo de 2024 y regresó a la institución en julio de 2025.

De acuerdo con la ATM, Morla ocupaba un cargo de libre remoción, lo que permitía a la Gerencia General separarlo de sus funciones sin necesidad de un proceso disciplinario. “La decisión de su remoción fue adoptada por el anterior gerente general de la ATM”, indicó la entidad a EXPRESO.

El episodio coincidió con un video viralizado en redes sociales donde Morla, entonces director del centro de control de tránsito, fue captado increpando a un agente en un operativo en la avenida Las Monjas, norte de Guayaquil. La escena fue calificada como un caso de aparente tráfico de influencias y derivó en su despido. Incluso el alcalde Aquiles Álvarez informó de su remoción. 

El funcionario no presenta impedimentos legales para ejercer el cargo, cumple con el perfil requerido

ATM 

Remoción y regreso: ATM detalla la situación de Hanze Morla en Guayaquil

En julio de 2025, bajo la administración de Fernando Navas, Morla fue reincorporado como Coordinador de Despacho. La ATM aseguró que el funcionario “no presenta impedimentos legales para ejercer el cargo, cumple con el perfil requerido y cuenta con amplia experiencia en materia de tránsito”.

La entidad enfatizó que se trata de un puesto distinto al anterior y que la reincorporación respondió a criterios de experiencia.

