Kikin Mero se separó de Marián Sabaté hace más de tres años, pero ellos siguen casados. Por eso a él le sorprende que la expresentadora de Jarabe de pico haya dicho en el programa Los hackers de la farándula (Ecuavisa) que "el divorcio ya salió".

Mero admite que el abogado de la rubia animadora lo contactó para dar paso al trámite del divorcio pero este aún no se concreta. "Como no soy una mala persona, accedí a enviar toda la documentación requerida pero no he firmado nada todavía, recuerda que nos casamos en Estados Unidos".

Si Sabaté pretendía casarse con Ulises Paz, sin estar divorciada, hubiese incurrido en la bigamia, algo que si bien es cierto está penado en Ecuador, no sucede lo mismo en otros países.

Este 25 de abril trascendió que la pareja había terminado su compromiso debido a una supuesta infidelidad de Paz, quien se encuentra en México. La boda estaba programada para finales de mayo.