Marián Sabaté no va más con Ulises Paz. Tan solo tres meses duró el enamoramiento entre la pareja y la boda prevista para las próximas semanas ya no será. La reina de la prensa rosa eliminó de sus redes sociales las fotos y videos que tenía con Paz, de 31 años. No queda nada, no hay rastro de él en las cuentas de la rubia.

Marián Sabaté: 40 años buscando el amor Leer más

Mientras Sabaté lo excluía de sus redes, Ulises Paz, se encuentra en México y según videos que circulan en las redes sociales, disfrutando en compañía de una hermosa joven. El empresario Mauricio Herrera, amigo de Marián, indicó a EXTRA que “estaba sorprendido” por la ruptura.

“No he podido conversar con Marián aún, estoy igual sorprendido lo último que se es que se va a México a ver con él”, contó.

Pero, el viaje finalmente no se dio. De lo que se conoce, fue Marián quien terminó la relación, ya que se habría enterado de una supuesta infidelidad de su ahora ex.

La presentadora de 56 años y el empresario de 31, empezaron su relación amorosa en enero y a las pocas semanas ya se habló de boda, en un castillo en España, país donde nació Sabaté.