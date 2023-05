Cinco famosos adictos al trabajo

En este 1 de mayo, EXPRESIONES rinde un homenaje a todas esas personas que aportan a la sociedad con su expertise, dedicación, disciplina y conocimiento.

DANIEL MOLINA

El empresario ecuatoriano reconoce ser un workaholic. “Soy hombre de presión y perfeccionismo. Eso es algo que advierto a mi equipo y a quien está dispuesto a trabajar conmigo y crecer junto a mí. Así no se llevan sorpresas”, dice el también consultor.

OPRAH WINFREY

La presentadora de televisión y actriz estadounidense trabaja largas horas, no solo en la pantalla chica, pues tiene una revista y una red de telecomunicación.

Trabaja full y en sus ratos libres ayuda a organizaciones benéficas.

BILL GATES

El hombre que convirtió la computadora en un aparato imprescindible en la casa y en la oficina, acumula un patrimonio neto de más de 114 mil millones de dólares. Siempre ha atribuido el éxito de Microsoft a sus compañeros de trabajo y colaboradores.

DONALD TRUMP

“Aunque se supone que las vacaciones son para eliminar el estrés, algunas personas admitieron que sería más estresante no saber lo que sucedía en el trabajo mientras estaban fuera. Y ese es el tipo de personas que quiero que trabajen para mí”, fue lo que comentó el expresidente de Estados Unidos al New York Post, tras revelar un estudio sobre los adictos al trabajo. No por nada, ha sido magnate inmobiliario, propietario de casinos y por un tiempo, dueño del Miss Universo.

JORGE HEREDIA

“He intentado bajar las revoluciones pero no paro, lo mío es el trabajo”, dijo en una oportunidad a este suplemento el presentador de TC Jorge Heredia. Sabe combinar los negocios, con su labor en la pantalla chica y sus estudios. Nunca para.