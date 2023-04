Determinante, sin filtros y muy crítico en cuanto a sabores y olores. Así es Jamil Faour, el guayaquileño exparticipante del reality MasterChef, quien comparte su manifiesto para Tengo que decirlo.

1 “Estoy a tope con mis eventos de degustación, mis talleres, caterings, tengo mi trabajo de marketing... pero todo lo que hago en comida es para abrir mi restaurante, es un sueño desde que soy pequeño”.

2 “Tenía 12 años cuando mi papá me destrozó la ilusión de ser arquitecto (risas). Me preguntó qué quería ser de grande y le dije que tendría mi restaurante. Trabajo para eso. Será de comida italiana fusión, me apoyo de mi hermana que sí es chef”.

3 “Guayaquil es una joya en bruto, no la han pulido ni explotado. Mi familia y yo no salimos a comer en esta ciudad, porque todo es demasiado caro y sobrevalorado. Salgo decepcionado y estafado. Solo comemos cosas puntuales que no se preparan en casa o nos da pereza”.

4 “Dos años antes de MasterChef era muy crítico en los restaurantes. De cualquiera que me parecía malo, escribía en las redes sociales. Me encantaba (hacerlo), los que me conocen saben que voy directo al grano y digo las cosas como son”.

5 “Mis papás me dijeron que parara por esto de que ‘si no tienes algo bueno que decir, no lo digas’ . Trato de aplicarlo porque de pronto un restaurante tuvo un mal día, pero no es siempre, y una mala crítica o un mal comentario puede dañar ese negocio”.

6 “En MasterChef no le caía bien a mucha gente porque decía la cruda verdad y sin filtros. Sarita (Arana) siempre me decía que no sabía el dolor que le podía causar a una persona con mis palabras. Quien no me conoce choca conmigo al principio, pero cuando saben que no lo hago de mala gente, se abren un poco, no les molesta y hasta se ríen”.

7 “No voy por la vida comentando acerca del cuerpo de las personas o su outfit, aunque si me preguntan sí lo digo. Tampoco de moda o nutrición. Solo critico de comida o de marketing, lo que está relacionado a lo que yo sé”.

8 “Me molestan las marcas engañosas y es algo que expreso. Cuando no cumplen las expectativas, lo publico. Mi mamá me dice que mida mis palabras, pero no sé a lo que se refiere, digo las cosas como las veo”.

9 “Nunca antes había estado expuesto, pero en mí no tuvo algún efecto. Sé de algunas personas a las que se les subió a la cabeza lo de estar en televisión o salir en un diario. Yo digo: ‘¡Qué batracio! ¿Es lo único que tienes o aportas algo más con tus cinco minutos de fama?’. En mi caso, trato de aportar algo a la sociedad en Guayaquil, aumentar el nivel culinario que hay y poner estándares”.

10 “Veía las otras temporadas de MasterChef y pensaba: ‘Hay tantas cosas que hacer y presentar y no tienen ni idea de lo que hay más allá de lo que se conoce en el medio’. No soy experto ni tengo el mejor criterio, pero sé más que otros”.

11 “Muchos restaurantes se aprovechan de la ignorancia de la gente que no sabe comer o cómo son las cosas. En una ocasión fui a un restaurante que te ofrecía un pescado con ‘beurre blanc’ (mantequilla blanca), que es una salsa que se usa como aderezo, pero lo que me dieron fue mantequilla derretida. Les reclamé y ellos lo negaban. Para no hacer drama lo dejé ahí, pero a mi papá se lo volvieron a hacer y devolvió el plato”.

12 “Es importante la calidad de un plato. Puede que te den lo que en verdad has pedido, pero te cobran un precio exorbitante por una calidad baja. Yo estoy en contra de eso. Por abaratar costos piensan que nadie se da cuenta, y es algo por lo que lucho. Trato de educar a la gente con lo que hago”.

13 “Soy como me educaron en casa, recibí una formación estricta. Me considero una persona cuadrada en cuestiones como la puntualidad. Odio que alguien me haga desperdiciar el tiempo o llegue tarde, he hecho problemas por eso, me vuelvo histérico. Detesto también que me mientan, que digan que harán algo cuando no lo hacen”.

14 “Sé lo que me gusta y sé lo que quiero y sé lo que merezco”.

15 “Me apasiona el deporte, hago crossfit, amo jugar voleibol, el squash. También viajar, los animales, ir a la playa”.

16 “No hay algo ni alguien en lo que crea ciegamente. Trato de ser analítico, no aguanto el fanatismo. Veo famosos a cuyos seguidores no les importa si pegan o matan, los aman; es algo insoportable, me da ‘cringe’. Son personas que están tan enfocadas en la vida de otros que no se preocupan por las suyas”.

17 “He tratado de desvincularme de algún fanático, aunque soy cordial, pero las páginas de apoyo o los clubes de fans de alguien, me parecen lo más horrible que hay”.

18 “Me llevo bien con la gente que me sigue. Algunos de lo que me escriben e interactúan han ido a mis cenas y talleres, porque los conozco, les he seguido la corriente, pero tampoco es que son fans que reaccionan a todo con corazones. Me alegra no tenerlos”.

19 “Podría comer hamburguesa todos los días”.

20 “Si fuera un plato de comida sería un gnocchi”.

21 “Saco buenas notas en comida italiana, pero malas limpiando”.

ÉL ASEGURA QUE...

Podría comer hamburguesa todos los días

Tiene la manía de tronarse los dedos.

Es claustrofóbico y siente pavor por los bichos y las serpientes.

Es frágil ante la injusticia.

La determinación es el rasgo principal de su carácter.

Está trabajando la impaciencia.

Sus mejores amigos no están en Ecuador (y son contados).

En sus momentos de nostalgia, prefiere el chocolate caliente y reconfortante, un Baileys y la Zero.

Escucha a C. Tangana.

Entre los chefs que admira están la chef Carito y José Sogues.

Su eslogan es ‘Cocino mejor que tú’.