Seguramente alguna vez vio a Susana Giménez conversando con La Abuela. El cómico personaje interpretado por Antonio Gasalla, el célebre actor argentino quien también popularizó a Doña Cora y a Soledad Dolares Solari, papeles que trascendieron la pantalla chica y quedaron para la historia (están disponibles en YouTube).

El artista de 82 años, quien también ha realizado películas e innumerables obras de teatro, abarrotando salas, pasa por una difícil situación debido a su pérdida de memoria.

Por este motivo, en el último año, ha sido objeto de varios robos, pues ha dejado entrar a su casa a gente que, aprovechándose de su deterioro cognitivo, sacaron de su departamento de Recoleta (barrio de Buenos Aires) objetos de valor como obras de arte, esculturas, dinero en efectivo y hasta muebles.

El presentador de televisión Ángel de Brito, manifestó en su programa Los Ángeles de la Mañana, que la familia de Gasalla recurrió a una 'curatela' porque Antonio Gasalla no puede valerse por sí mismo.

"Su cuadro de senilidad se incrementó muchísimo en los últimos años. No reconoció a su amigo Marcelo Polino, no reconoce a su propia familia tampoco. Obviamente están todos aconsejados por profesionales para que no lo contradigan", afirmó de Brito.

El primer paso será internarlo en una clínica para compensarlo "porque no tomó los medicamentos, no está bien alimentado, es cruel, pero es así", remató el comunicador.