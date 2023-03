El empresario afirma que, de no haber sido arquitecto, hubiese sido político, pero de los buenos.

Hijo de militar, ex seleccionado de baloncesto, amante de la malta y de las canciones de Luis Miguel. Así es Tommy Schwarzkopf, quien quiso compartir su manifiesto en la sección semanal Tengo que decirlo.

1 “La pasión por la arquitectura la descubrí en el camino, porque de muchacho soñaba con ser jugador de la NBA”.

2 “Fui seleccionado por la provincia del Pichincha, jugué en Liga mucho tiempo y entrenaba”.

3 “A los 15 años me gustaba mover cosas. Recuerdo que hice una losa en la fábrica que tenía mi padre. Ya pensaba cómo aumentar, disminuir y arreglar”.

4 “Trato de innovar el urbanismo, de dar mejor calidad de vida a la gente y a quienes nos compran”.

5 “Cuando dicen que soy el responsable del Quito moderno a veces lo dicen bien y otras mal. No estoy solo, hay un grupo de arquitectos fabulosos en esta ciudad y en Guayaquil también. Creo que solo soy parte de esa ola de innovación y de cambio”.

6 “Mi padre (de origen checo) fue militar entre 1940 y 1947. Mis hijos han sido personas de éxito. Aarón hizo el primer unicornio ecuatoriano, mi hijo intermedio maneja prácticamente la empresa y tengo una hija que vive afuera, es una excelente mamá y ama de casa”.

7 “Soy un abuelo normal, solo cuando me vienen a visitar funciono (risas)”.

Hijo de un militar hérore de guerra, dice ser un hombre pacifista y tranquilo. Karina Defas

8 “Me encanta el fútbol, aunque no lo jugué, es un deporte que me mueve. Soy hincha del Deportivo Quito y de todos los equipos y de sus partidos. Me encanta verlo, al igual que el baloncesto europeo y estadounidense”.

9 “En mi época de basquetbolista recuerdo que todos éramos amigos dentro y fuera de la cancha, inclusive con los de Guayaquil. Jugué con Vargas, Baquerizo...”.

10 “Bebo en ocasiones muy especiales. Me agrada la malta, pero tampoco la tomo todos los días”.

11 “Me fascinan los mariscos, por eso cuando voy a Guayaquil la paso bien”.

12 “Mi esposa se encarga de poner en orden lo que desordeno. Lo que sí hago es enderezar las cosas y ponerlas rectas”.

13 “Me ha gustado hacer las cosas correctas, por eso con la empresa ya hemos llegado a los 50 años. Todas las construcciones tienen su momento, no tengo cómo dividirlas”.

14 “El primer edificio que hice fue en la calle Mañosca y la primera casa fue en San Rafael, recuerdo que tenía solo 19 años”.

15 “Quito contó con buenos alcaldes, Álvaro Pérez, Sixto Durán Ballén, Jamil Mahuad, Rodrigo Paz, el general Paco Moncayo. Luego la ciudad se paró, cambiaron las reglas, en el Municipio todo se volvió una burocracia con una urbe desordenada muy difícil de controlar desde la Alcaldía. Esperemos que con el metro se pueda planificar una ciudad a 50 años”.

Como amante de los mariscos, su ciudad favorita para disfrutarlos es Guayaquil. Karina Defas

16 “Colecciono autos, pero esos pequeños (risas), lo hago desde chico. Leo mucho sobre automóviles, arquitectura y desarrollo”.

17 “Tengo manías en comidas y dormidas, pero no son malas. Conservo la terquedad”.

18 “Me mueve la música romántica latina, el jazz, las canciones de Luis Miguel, Julio Iglesias, Chabuca Granda y Rocío Jurado. Canto sus clásicos en la ducha (risas)”.

19 “No solo jugué básquet en un tiempo, también practiqué squash y como buen descendiente de checos, tenis”.

20 “Me encanta viajar, estar al nivel del mar es otra vida”.

21 “Sacaba mala nota en historia de límites y civismo, pero buenas calificaciones en matemáticas”.

22 “Evito la política. Un año fui presidente de la CFN (Corporación Financiera Nacional), la idea era volver a crear los préstamos hipotecarios antes de la dolarización”.

23 “Creo que de no haber sido arquitecto, hoy sería un político, pero de los buenos”.

24 “Soy un hombre de paz, tranquilidad y honestidad”.

25 “Cuando alguien intenta robarme mi quietud prefiero quedarme en silencio. No me escapo, pero trato de salir de la situación sin guerra”.

26 “Me molestan la deshonestidad y la mentira”.

27 “Me gustaría desbaratar toda la ciudad de Quito, volverla a construir, pero bien, que sea una ciudad verde, sin autos”.

28 “Me he quedado del tren varias veces, confiando en que siempre tomaré otro en la próxima estación”.

PING PONG

Olores: Rosas

Amores: Mi esposa

Pecado: Muchos

Perdones: Algunos.

Bebidas: Agua con gas.