Son las chicas del momento en la única producción dramática nacional que está al aire. EXPRESIONES quiso adentrarse en las vidas de la protagonista, la antagonista y en la de un personaje que retrata a la mujer de hoy; determinada, independiente y segura de lo que quiere.

En ese ejercicio, descubrimos el símil y las diferencias entre las actrices y sus personajes. Dejamos a un lado la ficción para explorar el mundo inescrutable de Pamela Sambrano, Mafer Pérez y Emma Guerrero. Aquí está el resultado.

Pamela dice que a diferencia de su personaje protagónico, ella es muy cerebral y analítica. Fabián Sesen

PAMELA SAMBRANO: "La vida es como una montaña rusa en la que hay que mantener la sonrisa"

Es el primer protagónico en su carrera actoral y Pamela Sambrano dista mucho de ser la típica diva en decadencia, impuntual, caprichosa y pretenciosa. ¿Pero qué hay de su papel, aquella mujer que se enamora de Don Day?

¿En qué se asemejan Pamela y Valentina?

En que ambas somos decididas. Pero Valentina es explosiva, yo soy calculadora (sonríe). Para que yo reaccione mal, debe pasar algo realmente grave.

¿Cómo enfrenta Pamela las situaciones difíciles?

Soy de las que piensa y analiza. Después de haberlo hecho 80 veces, tomo una decisión. Mi personaje es impulsivo y quiere todo ya. Yo en cambio saco la raíz cuadrada a todo.

¿Y en el amor también es así?

Lo he hecho y he estado consciente de que me equivoco, pero me he engañado a mí misma. Antes decía ‘no, yo lo puedo cambiar’ (risas), hasta que te das cuenta de que nadie cambia por nadie.

¿Está totalmente volcada a su carrera actoral?

Estoy casualmente en clases con Iñaki Moreno, quien hace de mi papá en Compañía 593. Aprendo la técnica Meisner. Ahora es mi profesor.

¿Y cómo va su faceta de comunicadora?

Estoy terminando de armar un programa que lo presentaré en diversas plataformas. Habrá entrevistas, videopodcast con especialistas en determinados temas, será muy dinámico, nada denso. Ahorita estamos estructurando todo, viendo el set y otros detalles.

¿Ha hecho amigos en la televisión?

Ya era amiga de Iñaki (Moreno), se me hizo muy difícil verlo como papá, porque la diferencia de edad es solo de seis años. Yo voy para los 34. Bueno, y te puedo decir que esta producción me ha dejado amigas como Renata Salem, Alejandra Paredes, Jomahira Ganchozo, Mafer Pérez, Fabiola Véliz.

¿Qué se siente ser protagonista?

Una gran responsabilidad. Lo he gozado de principio a fin, pero preocupada todos los días. Mi primer miedo fue estar rodeada de gente con experiencia, pero muy generosa, me trataron bien desde el primer día. Me sentía protegida, pero soy muy perfeccionista.

Qué chévere verla sin poses y conversar con total naturalidad sabiendo que es la heroína de la novela...

(Risas) Me han contado de gente que no puede maquillarse ni peinarse igual que el resto o no la pueden sentar al lado de la otra. Qué pereza. Las cosas no van por ahí. No hay que ver competencia. Todos aprendemos de todos y depende también la formación que tengas. Lo que envidias en otros es lo que a ti te falta.

¿Entonces no se cree el cuento?

Es que hoy eres protagonista, mañana ya no o no puedes estar en nada. Esto es como una montaña rusa, de subidas y bajadas y hay que estar dentro de ella siempre con una sonrisa.

Mafer Pérez dice ser una mujer descomplicada en cosas del amor, algo que su personaje, Margarita, no es. Fabián Sesen

MAFER PÉREZ: "No hay que obsesionarse con ningún hombre, sino volverse a enamorar"

Después de una decena de dramatizados, Mafer Pérez interpreta a Margarita en esta producción.

¿Qué caracteriza a su personaje?

Me gusta. Es una mujer muy inteligente y mesurada. Me parece que está muy enfocada en su trabajo de bombera, que es servir a los demás, incluso salvar vidas.

¿Cómo vive el amor?

Ella volvió a enamorarse luego de haber amado solo una vez en su vida y por quien se guardó por mucho tiempo. Ahora, está obsesionada y ese sentimiento va ‘in crescendo’. Y esa inteligencia y tranquilidad se verán afectadas. Esto podría terminar mal, el amor hace daño (risas).

¿Mafer Pérez es como Margarita cuando se enamora?

En solo querer ser la mejor en el campo donde se desarrolle. Disciplina, competitividad, enfoque, solo en eso.

¿En el amor no, entonces?

Ahí sí que nada. Me he enamorado un par de veces en mi vida, pero cuando me he dado cuenta de que una persona no es para mí, simplemente me alejo y cada quien sigue su camino. No me estanco ni pregunto ni lloro.

¿Entonces no rogaría por un hombre ni para llamar su atención le rompería el parabrisas con un bate?

Jamás. Nunca. Mira, cuando algo se termina, se termina. Afortunadamente soy amiga de todos mis ex y se conserva el cariño, pero nada más.

Entonces no hay vuelta de hoja

No, se termina una relación y ya fue, porque estoy segura de que volveré a enamorarme.

¿Y de qué está enamorada ahora?

De mi empresa de organización de eventos que manejo con mi familia. Estudio tercer año de Derecho y soy mamá, el domingo es para mi hija que ya tiene 3 años.

¿Y el canto cómo va?

Mira, a mí me he gustado escribir toda la vida, soy una cantautora. Pero no puedo dedicarme ahora a esa actividad totalmente. Hay otras prioridades en este momento.

Emma Guerrero dice ser algo celosa, pero dista mucho de los celos melodramáticos de Zaida. Fabián Sesen

EMMA GUERRERO: "Hay que ir por lo que se quiere y tomarlo"

Emma Guerrero da vida a Zaida, una mujer ‘echada pa’ lante’ , ejecutiva de bienes raíces cuya pareja es un bombero voluntario, pero que no tiene otros ingresos, solo se dedica a eso.

Usted, fuera del personaje, también es una mujer decidida, que no se detiene.

Totalmente, lo único que está magnificado en mi personaje son los celos (risas). Ella es muy celosa, cuida lo suyo. Yo soy así, pero no llego a esos niveles histriónicos. Hace espectáculos. Sherlock Holmes le queda corto. Pero bueno, en lo que me identifico con ella que es como toda guayaquileña, ‘echada pa’ lante’.

¿En qué más está enfocada Emma?

En las redes sociales, haciendo contenido y comedia. Y ya que hablamos de comedia, me olvidé de mencionarte que para mi papel tuve que ponerle algo de humor para que no sea La Rosa de Guadalupe. De lo contrario, la gente hubiera dicho: ‘Lloré, amiga, estamos contigo’.

Retomemos las redes sociales...

En junio formaré parte de los premios Íconos en Medellín, presentaré una categoría. Sigo con marcas.

¿No ha pensado en una nueva canción para otro barrio del Gran Guayaquil?

(Risas) Te gustó Soy aniñada e Isabel Noboa es mi tía. Creo que estamos con todos. Ya le cantamos a Sauces, que es un universo. Mira, la canción llegó hasta China. También le dedicamos lo suyo al sur. ¿Crees que falta un barrio?

¿Y La Aurora?

No es Samborondón (risas), se paga la planilla en Daule.

¿Otras creaciones con Scarlett Córdova?

Ella es divina, muy talentosa. Migramos del Instagram a TikTok para otra generación.

¿Y qué tal como esposa y mujer de familia?

Tengo un esposo maravilloso que me deja volar y crecer. Soy una mujer bendecida. Mira, él me conoce tanto que cuando viajamos, me ve a la hora del almuerzo. Duermo hasta las 12:00, como artista y creadora de contenidos necesito invernar para funcionar. Mi marido es un gran apoyo. Puedo grabar hasta las 9 de la noche y sé que mi hija está en buenas manos porque está con el papá.

