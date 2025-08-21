Remate de vehículos en Guayaquil: ATM lo inicia hoy y estará hasta el 27 de agosto

Los interesados podrán ver los autos, camionetas y motos en los centros de retención de la ATM hasta el 27 de agosto

ATM inicia remate en Guayaquil: motos desde $60 y autos hasta $7.800.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil informó que los ciudadanos interesados en participar en el remate de vehículos y motocicletas pueden acercarse a los dos centros de retención vehicular:

Km 24 de la vía a la costa, junto al peaje de Chongón.

Vía Daule, km 8.5, en la avenida 42 N-O y Honorato Vásquez, atrás de Toyocosta.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 08:30 a 13:00, hasta el 27 de agosto.

Te puede interesar: Aquiles Álvarez anuncia fin de VIPA, la app que generó polémicas multas

ATM Guayaquil: ¿Qué vehículos se rematan?

Según la ATM, en este proceso constan automotores de diferente tipo y avalúo:

1.040 motocicletas con precios desde $60.

12 autos con valores base entre $500 y $4.000.

2 camionetas con precios que van de $900 hasta $7.800.

Para revisar el listado completo, el estado de cada vehículo y su avalúo, se debe ingresar a la página oficial de la ATM: www.atm.gob.ec , sección “Información” y luego “Remate de vehículos”.

La entidad recordó que el postor adjudicatario será responsable, además del valor ofertado, de cubrir los valores pendientes de cada vehículo, como:

Tasa de garaje.

Impuestos pendientes.

Gastos de transferencia de dominio y traslado.

Los propietarios tienen 10 días hábiles desde la presente fecha para retirar sus vehículos si se encuentran en este proceso.

Para realizar trámites se debe presentar la matrícula y cédula y, en caso de delegación, autorización con reconocimiento de firma ante notario, pago de los valores correspondientes.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí