Remate de vehículos en Guayaquil: ATM lo inicia hoy y estará hasta el 27 de agosto
Los interesados podrán ver los autos, camionetas y motos en los centros de retención de la ATM hasta el 27 de agosto
La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil informó que los ciudadanos interesados en participar en el remate de vehículos y motocicletas pueden acercarse a los dos centros de retención vehicular:
- Km 24 de la vía a la costa, junto al peaje de Chongón.
- Vía Daule, km 8.5, en la avenida 42 N-O y Honorato Vásquez, atrás de Toyocosta.
El horario de atención es de lunes a viernes, de 08:30 a 13:00, hasta el 27 de agosto.
ATM Guayaquil: ¿Qué vehículos se rematan?
Según la ATM, en este proceso constan automotores de diferente tipo y avalúo:
- 1.040 motocicletas con precios desde $60.
- 12 autos con valores base entre $500 y $4.000.
- 2 camionetas con precios que van de $900 hasta $7.800.
Para revisar el listado completo, el estado de cada vehículo y su avalúo, se debe ingresar a la página oficial de la ATM: www.atm.gob.ec , sección “Información” y luego “Remate de vehículos”.
La entidad recordó que el postor adjudicatario será responsable, además del valor ofertado, de cubrir los valores pendientes de cada vehículo, como:
- Tasa de garaje.
- Impuestos pendientes.
- Gastos de transferencia de dominio y traslado.
Los propietarios tienen 10 días hábiles desde la presente fecha para retirar sus vehículos si se encuentran en este proceso.
Para realizar trámites se debe presentar la matrícula y cédula y, en caso de delegación, autorización con reconocimiento de firma ante notario, pago de los valores correspondientes.
