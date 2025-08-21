Liga de Quito vs Botafogo HOY: Hora y canales para ver EN VIVO la Copa Libertadores

El conjunto albo busca un lugar en los cuartos de final de la Libertadores y en el Rodrigo Paz debe revertir el marcador

Liga de Quito se enfrenta a Botafogo este jueves 21 de en su partido más crucial de la temporada. Con la meta de alcanzar los cuartos de final de la Copa Libertadores, los albos buscarán revertir el 1-0 del partido de ida, un resultado marcado por un gol tempranero del rival a solo 13 segundos de iniciado el encuentro.

Pese a la derrota, el técnico Tiago Nunes destacó la reacción y control de balón de su equipo en Río de Janeiro, señalando que, a pesar de la falta de profundidad, se merecían el empate. "Nos faltó profundidad para jugadas más claras, pero tuvimos el control la mayor parte del tiempo", analizó el estratega.

El principal desafío de los albos sigue siendo la falta de gol tras la salida de su goleador Alex Arce. Ni Michael Estrada, con seis partidos sin anotar, ni Jeison Medina, con solo un tanto en siete encuentros, han logrado llenar el vacío. Ante esta sequía, Alejandro Cabeza emerge como una opción, habiendo marcado dos goles desde la banca en sus últimos cinco partidos. Esta racha de ineficacia ha pesado en el equipo, que suma tres encuentros sin victorias y solo un gol en ese periodo.

Liga de Quito cayó por la mínima diferencia ante Botafogo en la ida de los octavos de final de Copa Libertadores 2025. Andre Coelho

Por su parte, Botafogo llegó a Quito con sus principales figuras. El técnico Davide Ancelotti, quien debutará en la capital ecuatoriana, confía en el trabajo de su cuerpo médico para afrontar el desafío de la altura.

¿Dónde ver EN VIVO el duelo entre Liga de Quito y Botafogo?

El cotejo entre ambos clubes, en la definición del boleto a cuartos de final de la Libertadores, se podrá disfrutar por las señales de ESPN (canal de cable), además de las plataforma de Disney+ Premium y Disney+ Estándar. El cotejo se disputará a partir de las 17:00 de Ecuador en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Datos y estadísticas entre Liga de Quito y Botafogo

