Afectados de la Cooperativa CREA: confusión y descontento ante desinformación

Decenas de personas llegaron a la agencia matriz, en Cuenca, y se encontraron con la puerta cerrada

Las usuarios llegaron la casa Matriz de Crea y se encontraron con las puertas cerradas.

Decenas de afectados por el cierre de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA llegaron este jueves, 21 de agosto de 2025, a la casa matriz de la institución, ubicada en la ciudad de Cuenca, con la esperanza de que su situación por fin se resolviera.

Sin embargo, se encontraron con otra realidad. Las puertas cerradas, falta de información y que no existe aún una lista oficial de instituciones que podrían absorber sus cuentas.

Esta expectativa se dio luego de que el asambleísta del oficialismo Adrián Castro informe a través de sus redes sociales que existen 18 entidades financieras que absorberán los fondos de la CREA y que hoy, 21 de agosto, ya se comenzaría a entregar información a los afectados a través de la atención al cliente de la institución cerrada.

Los socios se acercaban de uno en uno y en grupo a la puerta de la entidad, pero la respuesta para todos fue la misma por parte del personal: "No existe información oficial aún y lo dicho por el asambleísta es falso".

Diario EXPRESO solicitó una entrevista con el administrador temporal de la Cooperativa CREA, pero la respuesta fue que no está autorizado por parte de la Superintendecia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) el dar declaraciones.

También se pidió a la SEPS un comunicado oficial o una entrevista con algún vocero y de igual manera se indicó que al mediodía la institución de control emitirá un comunicado.

Declaraciones del asambleísta Adrián Castro

El legislador en una entrevista para un medio local informó que 18 instituciones financieras compraron el 99% de las cuentas de la CREA llegando a una negociación de más de $85 millones.

Además, detalló que a partir de esta jornada en la casa matriz de CREA se daría información a los afectados sobre a las instituciones que absorbieron sus cuentas.

