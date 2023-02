Charito Juárez radica en Ecuador hace casi un lustro. En esta nueva edición de Tengo que decirlo, la conocida clarividente compartió su manifiesto con EXPRESIONES. En él también repasa algo de su vida y revela importantes predicciones.

1 Hace cuatro años llegué a Ecuador por invitación de una amiga. Eran tres días. Recuerdo que me invitaron a BLN, debía volver a mi país, pero me quedé y sigo acá en Guayaquil”.

2 “Me gusta esta ciudad por la gente buena, amigable. Confieso que en comida me quedo con mi ceviche, prefiero la gastronomía peruana”.

3 “En este mes que es del amor hago rituales y muchas oraciones. Yo trabajo con San Benito”.

Marián Sabaté: 40 años buscando el amor Leer más

4 “Tengo el don de la clarividencia desde niña, luego que mi madre lo aceptara, empecé a ejercerla a los 17 años, antes de eso me llevaron a psicólogos y a psiquiatras”.

5 “Fui aeromoza, estuve en dos aerolíneas. En una de ellas pronostiqué la tragedia de uno de sus vuelos en Arequipa y la tragedia aérea de los jugadores del Alianza Lima. Mi hermano iba a ir en ese viaje, pero no le dieron permiso”.

6 “Empezaron a creer en mí cuando vi muerto al esposo de una amiga de mi madre en casa de su amante. Mi abuelo fue el mejor vidente, mi tío también tiene ese don”.

7 “La imposición de manos es el lo que Dios me dio, Puedo visualizar letras y números pero a los muertos no los muevo, hay que dejarlos ir”.

8 “Ofrezco pequeños cursos a personas en las que yo pueda ver habilidades”.

9 “He resuelto casos de niños perdidos, también dije dónde estaba la mujer asesinada por el policía (caso Bernal). Me dio mucha pena porque soy madre, fue muy fuerte dar esa noticia”.

Charito advierte lo que ocurrirá con Marián Sabaté, Carolina Jame, Pamela Cortés, Guillermo Lasso, Aquiles Álvarez y Marcela Aguiñaga. Amelia Andrade

10 “Ecuador está pasando por momentos difíciles, pero surgirá. Vendrán a futuro inversionistas. Guillermo Lasso concluirá su gobierno. Él debe cuidarse, principalmente por su salud. Lo digo hace mucho tiempo, alguien de su círculo cercano lo traicionará”.

11 “Aquiles Álvarez y Marcela Aguiñaga harán una buena gestión en este período que está por empezar. Pero Cinthya Viteri se repondrá, no ahora, no es el momento, pero más adelante pudiera lanzarse a la presidencia de la República”.

12 “Ecuador será gobernado por una mujer”.

13 “Carolina Jaume se enfrentará a muchos problemas y enredos. La veo con un pie adentro y otro afuera. Se le viene la justicia encima”.

Ecuatorianos que se enfrentaron a El Monstruo Leer más

14 “Marián Sabaté lidiará con caminos estrechos pero saldrá adelante pese a los obstáculos que se le están presentando”.

15 “Veo un resurgir en Pamela Cortés, pese a sus problemas, verá finalmente la luz. Le recomiendo que tenga tranquilidad y se llene de seguridad. Se restablecerá en su salud y le irá bien este año”.

16 “Soy muy poco de ver televisión porque me quita energía, por eso no la recomiendo. Disfruto de hablar con mis tres hijos, quienes viven en Estados Unidos”.

17 “Soy de poco comer y tomo bastante agua. Me gustan visitar los centros comerciales”.

18 “No me considero una mujer nada vanidosa. Me arreglé para esta entrevista, pero en mi diario vivir me verán sencilla y con un moñito”.

19 “El dinero no lo es todo en la vida, es necesario, pero más importante es la salud”.

20 “Soy Alta Comisionada Internacional de los Derechos Humanos, estoy inmersa en campañas benéficas. Pero no pido nada a nadie, lo que doy a los demás lo hago con mi dinero”.

21 “En estas últimas semanas se habla de avistamiento de supuestos ovnis en diversas partes del mundo. Son luces, destellos y nada más. Creo en seres de otro planeta, pero los casos que hemos visto o escuchado en estos días son falsos”.

22 “Que se prepare el mundo porque habrá terremotos en su totalidad. Perú, Ecuador, Chile, tomen sus precauciones, lo repito miles de veces. Europa dará un giro terrible”.

José Ramón Barreto: sin Krystel Chuchuca pero con trabajo en Colombia Leer más

23 “Antes que ocurriera, dije que se iba a caer gran parte de la Muralla China y así ocurrió”.

24 “Me dio mucha pena vaticinar en su momento la muerte de José José. Las que se vienen ahora son las de Andrés García y Marc Anthony”.

25 “Acerté el fallecimiento de Carlos Luis Morales y Pepe Parra”.

26 “Me urge hablar directamente con Guillermo Lasso, para armar una estrategia, sino este país será de narcotraficantes. Cuidado con esa persona en la que él confía y está en su entorno, debe cuidarse”.

27 “Alguien muy querido por los ecuatorianos morirá pronto”.

28 “Un expresidente de un país extranjero se irá también de este mundo”.

TAMBIÉN DEBE SABER QUE...

No lee el tarot ni ningún tipo de cartas.

Trabajó con Walter Mercado en Estados Unidos.

Es mala para la cocina.

Ha realizado giras por países como Guatemala y México.

Quiere retomar el proyecto de tener su propio programa televisivo que quedó pospuesto por la pandemia.