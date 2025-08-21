Pico y placa en Quito: Conoce quiénes deben dejar el auto en casa este 22 de agosto

Revisa qué números de placa tienen restricción para circular en la capital y evita sanciones

La medida vial aplica para autos y motos. El transporte público está exento de la restricción, al igual que los vehículos eléctricos.

La implementación del Pico y Placa busca reducir la congestión vehicular en las horas de mayor afluencia. Al limitar el número de vehículos en circulación, se espera una mejora en la fluidez del tráfico, especialmente en las principales arterias de la ciudad. Esta medida también contribuye a la reducción de la contaminación ambiental y mejora la calidad del aire en Quito.

Este viernes 22 de agosto, la restricción vehicular en Quito se aplica a los vehículos cuya placa termine en 9 y 0. La medida estará vigente en dos franjas horarias: de 06:00 a 09:30 y de 16:00 a 20:00. Durante estos períodos, los conductores de vehículos con estas terminaciones deberán abstenerse de circular por la ciudad para evitar sanciones.

El incumplimiento de la restricción vehicular conlleva sanciones económicas que aumentan con la reincidencia. La primera infracción implica una multa del 15% del Salario Básico Unificado (SBU), equivalente a USD 70.50. En caso de una segunda infracción, la multa asciende al 25% del SBU (USD 141.00), y si se incurre en una tercera infracción, la sanción es del 50% del SBU, es decir, USD 235.00.

¿Hay excepciones al Pico y placa?

No todos los vehículos están sujetos a la restricción. Están exentos de la medida los siguientes:

Vehículos oficiales y diplomáticos

Vehículos de personas con discapacidad debidamente identificados.

Vehículos de adultos mayores.

Vehículos eléctricos.

Vehículos de emergencia y de servicios públicos esenciales.

A pesar de los esfuerzos por descongestionar el tráfico, algunas vías de Quito continúan siendo puntos críticos de congestión. La Avenida 6 de Diciembre, la Avenida Amazonas, la Avenida de los Shyris y la Autopista General Rumiñahui son algunas de las arterias que presentan mayor carga vehicular, especialmente durante las horas pico.

La implementación de nuevos contraflujos además de los cuatro existentes y la mejora de la infraestructura vial son medidas adicionales que se están evaluando para aliviar la congestión en estos sectores.

