EXPRESIONES conversó con el periodista deportivo Carlos Gálvez, quien gustoso aceptó confesarse para esta nueva entrega de Tengo que decirlo.

1 “Se cumplen etapas en la vida y creo que quemé algunas buenas. Con la radio, la televisión, ahora en YouTube y con el negocio de las canchas de pádel que espero siga creciendo”.

2 “Profesionalmente estoy bastante bien en este momento de mi vida y en lo personal también. Hace tres meses nació mi quinto hijo. Fue una alegría tremenda”.

3 “Fui papá por primera vez a los 20 años. En esa época jugaba tenis profesional. Era pelado y como no tenía trabajo empecé a ganarme la vida como entrenador de tenis. A la par estudiaba mi carrera de comunicador. Tuve que renunciar a mi beca en Estados Unidos, no podía ser irresponsable y dejar a mi novia con una bebé en camino”.

4 “Mientras estudiaba, pude hacer una pasantía en Radio Z1 1400 AM. No me escuchaba ni mi mamá, pero para mí era lo máximo. Recuerdo que cuando se iba la luz subía a pie los 25 pisos del edificio El Fórum”.

5 “El sentido de la responsabilidad la heredé de mi papá. Un hombre estricto, que no permitía que nos faltara algo. Fue mi modelo, no puedo hacer algo menos que él”.

6 “Siendo el menor de mis hermanos, siempre fui un pelado viejo”.

7 “Mi primer sueldo con todos los beneficios sociales lo cobré en el 2012, pasaron dos años para eso. Combinaba mi labor en radio con mis clases de tenis para mantener mi hogar.

8 “Recibir mi primer cheque me hizo sentir en la gloria, me acuerdo que llamé a mi mamá ese día. Después de Radio América y Los comentaristas surgieron más oportunidades, llegó DirecTV, Teleamazonas, revista Estadio, Ecuavisa, CNT Sports, GolTv, todo sucedió tan rápido”.

9 “Puntales en mi vida profesional han sido Gerardo España, Mario Canessa, a quien le debo mucho. También puedo nombrar a José María Hermida”.

10 “Colegas que se convirtieron en amigos Andrés Ponce, José Carlos Crespo, Joaquín Saavedra, Jaime Macías, Carlos Víctor Morales y Daniel ‘Messi’ Navas”.

Carlos Gálvez encontró en el pádel una nueva pasión y un negocio rentable. Gerardo Menoscal

11 “Las mujeres en el periodismo deportivo son muy profesionales y creo que más organizadas que nosotros. Jocelyn Vera es periodista, reportera, presentadora y es la coordinadora de Los comentaristas, todas las noches nos envía el guion”.

12 “Los espacios deportivos se prestan para la joda porque son entretenimiento y el fútbol genera pasiones y debates”.

13 “No tengo problemas con el doble sentido, pero la gente está muy sensible con ese tema. Estoy de acuerdo que hay colegas que se pasan, pero también están los que hacen las bromas que hemos hecho durante nuestra infancia, niñez y juventud. Ahora resulta que son malas palabras. Entonces hoy El chavo del 8 no podría estar al aire, sería una apología al maltrato infantil”.

14 “De las mujeres, me gustaría volver a trabajar con la ‘Samba’ Alvarado, la ‘Sambita’ es espectacular, cuando hacíamos transmisiones era la mejor borde de campo. Johanna Calderón también es muy buena, ella mejoró mucho, su evolución es fantástica, muy profesional. También incluyo a Gisella Buendía”.

15 “Me encanta comer, por eso tengo que hacer ejercicio. Soy fanático del arroz con menestra, lo puedo comer todos los días”.

16 “Prefiero las chupas en casa con mis panas, no soy de bares ni de discotecas”.

17 “Estoy corrigiendo el ser muy picado. También a no desanimarme y recibir bien el golpe, como diría Chespirito tomándolo del lado amable, no amargarme”.

18 “La persona que filtró un audio mío hace tiempo no creo que lo haya hecho de mala gente, no pensó en las consecuencias ni en mí como periodista. Nunca más supe de él, se barajó y jamás habló conmigo”.

19 “Me puede cambiar el genio que la gente no me pare bola cuando hay algo que hacer, me desagrada que alteren lo que ya se ha planificado y no se cumplan con los tiempos”.

20 “Me pone feliz ver a mi hijo de 2 años en sus clases de fútbol o a mi hija de 14 con sus amigas. Hasta con un enamorado me salió, se llama Max, la acompañé a un partidos de voleibol a hacerle barra y me quedé clavado ahí porque me tiene confianza”.

A sus 35 años dice haber experimentado el dolor y las decepciones, pero también las conquistas y las alegrías. Gerardo Menoscal

21 “Jamás iría al Mundial a gastarme la plata, sabiendo que a mis hijos les falte algo, ellos son prioridad”.

22 “Soy desordenado en mi cuarto, un desastre en la casa para poner la ropa sucia en el tacho, siempre me viven retando por eso”.

23 “Mi trago favorito es ron con cola negra, con mis panas tomo eso y con mi esposa, piña colada”.

24 “Si pudiera retroceder el tiempo no me hubiese casado la primera vez. Éramos muy jóvenes y no hicimos caso a nuestros padres”.

25 “Ser profesional en algo determinado no es impedimento para que no puedas opinar de otros temas”.

26 “Nunca me metería en cosas extrañas por dinero. La tranquilidad y caminar tranquilo no lo cambio por nada. Tengo mil deudas, pero nadie puede joderme la vida”.

27 “Hay días en que el espejo me dice ‘qué feo que eres, agarra a tu esposa, que después no hay otra’ (risas), otras me dice ‘te ves bien, estás flaco, te hace efecto el gimnasio’”.

28 “De soltero, para levantar a una pelada tenía que ser perro, porque la pinta no ayudaba”.

29 “Si fuera un plato de comida sería un seco de pollo con aguacate, bien rico y jugosito”.

30 “Me duele decir que la Selección de Ecuador es un desastre jugando, pero es la verdad. Qué puedo hacer. También trato de alejarme de muchos dirigentes deportivos. El ego los consume, hay quienes desean controlar hasta a los periodistas y los vetan, soy mala palabra para ellos”.

TAMBIÉN DEBE SABER QUE...

Es padre de cinco hijos, tres niñas (con su primera esposa) y dos varones, frutos de su segundo matrimonio con Carolina Olmos, a quien conoció en Diblú.

Llegó a ser padre de trillizas, pero una falleció a los dos días de nacida. “Fue una de las cosas más duras que he vivido, junto a la muerte de mi padre”.

Su primer trabajo en televisión fue en Caravana TV, conduciendo Diálogo deportivo.

Es uno de los propietarios de GoPadel, un centro de entrenamiento que promueve este deporte en Guayaquil.

Es buen bailarín de reguetón, salsa y merengue.

Su frase de bandera: “Decir las cosas como son, aunque duelan”.