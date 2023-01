En esta nueva entrega de Tengo que decirlo, conversamos con Mariaca Valdés, quien, como es su costumbre, dice lo que piensa y siente. Esta vez con filtros.

1 “El amor a la cocina me salió porque tenía que hacerlo por obligación viviendo casada en Estados Unidos. Si no aprendía, pasaba hambre toda la familia”.

2 “Aprendí a cocinar con el libro de una señora que, al igual que yo, tenía un programa de televisión, pero ella se quedó con el régimen de Castro, era izquierdista. Nadie le quita que sabía cocinar bien y hacía comida para el día a día”.

3 “Cuando salí de Cuba, fue a los 17 años, llegué a Estados Unidos. Soy ciudadana americana y republicana”.

4 “Me casé al día siguiente de cumplir los 20 años. Estuve casada 18 años. Tengo tres hijos, cinco nietos y una bisnieta”.

5 “Llegando a Ecuador, me divorcié. Mi primer trabajo en este país fue en Telecentro, canal 10 (hoy TC Televisión). Empecé como ejecutiva de ventas en Quito y terminé como gerente de ventas”.

6 “Mi primer programa de cocina fue en Teleamazonas, pero a los seis meses me fui a TC, que es mi vida. No aguanté trabajar en otro canal”.

7 “Mis programas tuvieron diversos nombres: Mariaca para arriba, El toque de Mariaca, La sazón de Mariaca, pero sin duda Mariaca está en su salsa fue una buena temporada. Es de la que más se acuerda la gente porque se mantuvo el espacio por más de una década en TC”.

8 “No hay algo que me guste más que llegue el viernes e irme corriendo a la playa. Disfruto contemplarla, me da paz y tranquilidad. Quiero que mis cenizas sean esparcidas en el mar”.

9 “Lo que más disfruto en mi casa es invitar a mis nietos y que vengan a comer. Me encanta cocinarles. Es lo único que me agrada, no me mandes a hacer cama ni a limpiar nada”.

10 “Cuando nos encerraron en la pandemia, el día que tuve que cambiar la sábana de la cama casi me da un infarto, porque es de tres plazas. Lo hice porque no me quedaba más remedio. Barrer no me gusta, yo soy gringa y, como tal, uso aspiradora, me la compré online”.

Mariaca indica que sus 80 años han sido bien vividos y bebidos."He hecho todo lo que he querido, no me privé de nada". Gerardo Menoscal

11 “Lo que me da tristeza es cuando conozco de familias que son pobres y no tienen para comer, cuando a uno le sobra. Unos con mucho, otros sin nada. También me derrumba ver a un niño con cáncer. Me puede matar y lloro cuando lo escucho hablar”.

12 “De lo único que me arrepiento es de no haber volado en alas delta. Ahora ya no puedo, por mis rodillas”.

13 “He amando intensamente y me han amado también. Pero desde que me divorcié, mis amores han sido puertas afuera. Jamás quise volverme a casar, no me gusta que me jodan”.

14 “No creo que me vuelva a enamorar, a los 80 años ya se apaga todo (risas). Pero si pasara, sería de un joven, no de un viejo. No estoy para cuidar a nadie”.

15 “De Cuba solo me quedé con la sazón. Es un país que dejé en el pasado”.

16 “Entre mis amigas del medio te puedo nombrar a Wendy Rosillo. Y de las que trabajaron conmigo, María del Rosario Gutiérrez. Nadie más”.

17 “Cuando me muera, quiero que me cremen el mismo día. No quiero velorios, no me gustan. Son una pasarela y en lo último que se piensa es en el muerto”.

18 “Mis 80 años puedo decirte que han sido bien vividos, bebidos y bailados. He hecho lo que he querido y no me he privado de nada”.

19 “No me gustan los reality shows de cocina y ningún otro espacio con ese formato. Los ocho años que estuve afuera por el ‘innombrable’ se dedicaron a solo hacer eso”.

20 “Conocí a María Rosa (recordada presentadora de programas de cocina de Ecuavisa) en una teletón. Era una mujer encantadora. De mis excolegas, recuerdo con cariño a Biachi Márquez de la Plata”.

Mariaca se sintió relajada y distendida durante la sesión de fotos para EXPRESIONES. Gerardo Menoscal

21 “Digo lo que pienso y siento. No soy hipócrita. Cuando alguien me cae mal se lo hago saber y lo ignoro”.

22 “No soy mujer de dar segundas oportunidades”.

23 “Solo le tengo miedo a la oscuridad”.

24 “Si fuese un elemento, sería el agua. Me hubiese gustado ahogar a algunos, pero no se pudo (risas)”.

25 “Escribir mis memorias me da pereza, creo que nunca terminaría; pero si llegaran a sacar un libro de mi vida se llamaría Regresó”.

26 “A mi edad puedo decirte que gozo de buena salud. No tengo que acudir al médico. Las pocas enfermedades que he tenido han sido llevaderas, nada grave”.

27 “Mis 80 los celebraré pronto en México con mis dos hijas. Estoy lista para el mariachi, el tequila y las pirámides de Teotihuacán”.

28 “Me siento agradecida con la vida y de vivir en el recuerdo de mucha gente y de varias generaciones”.

29 “De joven bailaba muy bien chachachá. También me agrada la salsa, pero no la brava”.

30 “Podré ser jodida, pero como amiga soy incondicional y leal”.

TAMBIÉN DEBE SABER QUE...

Su plato favorito son los frijoles negros, una receta que no comparte en su totalidad si se la solicitan.

Su color es el azul.

Es mala para los postres. De hecho, no le gusta el dulce.

Su adoración es su bisnieta Carolina, a quien llaman Carito.

Por un tiempo fue propietaria de un restaurante y posteriormente de un quiosco. Ambos establecimientos estuvieron situados en Urdesa.

Su hamburguesa light y su salsa de yogur tuvieron gran demanda en su momento.