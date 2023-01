De buen humor, descomplicado y sencillo es como se muestra el doctor Roberto Morales para esta nueva entrega de Tengo que decirlo. Una manifiesto en la que compartió revelaciones y confesiones.

1 “De niño quería ser futbolista y jugué hasta grande, no de manera profesional; pero lo dejé porque tuve una lesión en la rodilla que me impidió seguir”.

2 “Mi papá siempre me inculcó el estudio y obtener una profesión, pero no me lo exigió. Por voluntad propia decidí ser médico”.

3 “Fui un hombre gol. Tengo trofeos de goleador de campeonato y como médico también he metido buenos goles, siempre con humildad”.

4 “Entre mis pacientes están Evelyn Vanessa Calderón, su mamá, Christina Harzer, Danito Villacreses, José Meléndez. La particularidad con los talentos de pantalla es que los reflectores y el maquillaje constante no solo dañan la piel, también hacen que las líneas de expresión se noten más. Con ellos hacemos procedimientos sutiles”.

5 “He conocido mucha gente del medio que no ha venido conmigo, pero se hace cosas que actualmente no se ven muy naturales. Existe un trastorno psicológico de los pacientes por el que, aun sin necesitarlo, buscan cierto cambio que no termina siendo ni bueno ni estético. Todo en exceso es malo”.

6 “Así como existe la mujer gato, también existe el hombre serpiente que incluso ha modificado su lengua. He tenido ese tipo de pacientes. Con ellos el trabajo va más por tratar de mejorar lo malo que les hicieron. Es difícil trabajar para un rostro que ha perdido su fisonomía normal”.

El médico sostiene que su mejor válvula de escape es el gimnasio. Wolf Estudios

7 “Si tendría que perfeccionar ciertas cosas en alguien, sería a Jennifer López. Trabajaría con ella en hidratación facial, para mejorar la calidad de su piel. Promulgo la prevención estética, es decir no acudir cuando el problema está implantado, se lo puede hacer a temprana edad, no cuando ya tienes arrugas. Hay que envejecer bonito, envejecer bien”.

8 “Me declaro fan de Érika Vélez, es una mujer que con el paso de los años se sigue viendo hermosa. Me gusta mucho, considero que ella es un buen referente”.

9 “A diferencia de lo que ocurría mucho tiempo atrás, los hombres se cuidan más. Estamos en una era fitness en la que la gente quiere verse bien y alimentarse mejor”.

10 “Tengo varios empresarios que van a mi consultorio y son muy conocidos en Ecuador, pero por ética y sin su autorización no puedo revelar sus nombres. También políticos que tienen sus carreras ya hechas”.

11 “Uno tiene que ser la principal vitrina de lo que vende. Si yo me dedico a la medicina estética, trato de cuidarme y verme bien, andar pulcro. Es mi carta de presentación”.

12 “El gimnasio es mi válvula de escape, es lo que me relaja y me desconecta un poco. Me encanta también estar con mis tres hijos, soy un padre divorciado y estoy pendiente de ellos. Tenemos gustos muy parecidos. Intento que no sientan mi ausencia”.

13 “Si mi cuerpo hablara, me daría las gracias no por cómo se ve, sino por cómo se siente. No me enfermo con facilidad y se lo debo al deporte”.

Roberto Morales dice que su cuerpo es su carta de presentación y que pelea contra las arrugas y las líneas de expresión. Wolf Estudios

14 “Lo prohibido atrae, cautiva y llama la atención, pero a veces no se puede. Está en nuestro ADN”.

15 “Ni he operado ni he manejado borracho”.

16 “Rindo en mi trabajo, en el gimnasio y en mi labor como padre. En otras cosas (más íntimas) no podría responder a esa pregunta, pero creo que también (risas). Soy Escorpio, nací en noviembre 7 y soy quevedeño. ¡Qué combinación!”.

17 “Soy muy apegado a Dios, pero no soy santo. Te puedo decir que soy un buen demonio en las cirugías y en los procedimientos estéticos”.

18 “Uno de mis grandes defectos es que soy muy resentido y eso me ha llevado en el ámbito sentimental a perder varias relaciones, antes de estar casado”.

19 “Mi divorcio ha sido reciente, no es el momento de iniciar una buena relación por salud emocional y mental. Tampoco la ando buscando pero, de encontrarla, debe quererme a mí y a mis hijos”.

20 “Soy un quevedeño que está creciendo, haciendo su camino y creo que bien”.

21 “No me considero guapo, creo que soy un feo con flow. No cambiaría nada en mí porque perdería mi esencia”.

22 “No soy un hombre perfecto, trato de cuidarme bastante en la comida en realidad. Mi pecado son los asados y le he bajado muchísimo al alcohol”.

23 “Un lugar para perderse es la playa y no sé si Érika Vélez quisiera acompañarme algún día. Yo estaría encantado de la vida. Siempre me gustó”.

24 “No necesito afrodisíacos, todo está en la mente”.

25 “En un encuentro sexual, me disfrazaría de piloto de avión o de bombero. No soy de restricciones. Tampoco me ha tocado alguien que me diga ‘latiguéame’, pero no me cierro a opciones, aunque tampoco me gusta que me den palo”.

TAMBIÉN DEBE SABER QUE...

*Nació en Quevedo y llegó a Guayaquil con el propósito de estudiar.

*Recuerda su época de farra y ‘trago’. Cuenta que en ese momento estaba solo.

*Fanático de las carnes, no pueden faltar en su refrigeradora. Otra de sus debilidades es el camarón.

*No es hombre de frutas, pero sí del batido de guineo.

*Con el tiempo cambió la cerveza por el agua.

*Su color es el azul.

*La última vez que lloró fue en el cumpleaños de su hijo Roberto.

*Dice haber ganado algunas peleas por nocaut.