A inicios de la década del 80 poco o casi nada se sabía de la anorexia nerviosa, un trastorno alimentario en el que la persona deja de comer por tener una imagen distorsionada de su cuerpo.

Karen Carpenter, del famoso dúo estadounidense Carpenters, le dio el rostro a esa enfermedad.

Un mes antes de cumplir los 30 años, la artista murió en casa de sus padres el 4 de febrero de 1983, debido a un infarto. Había perdido su batalla contra la anorexia. A raíz de eso se supo que venía luchando por años contra ese mal que en décadas posteriores se visibilizó también en modelos, actrices y otras cantantes.

Más allá de este lamentable episodio, Karen es recordada por su singular y hermosa voz, plasmada en envolventes baladas que hoy forman parte de la historia de la música pop, entre ellas, Close to you, Yesterday once more, Sing, Top of the world, Superstar, We’ve only just begun entre otras. Su hermano Johh mantiene vivo su legado hasta hoy.

"PERDIMOS UNA INTÉRPRETE EXTRAORDINARIA"

Para la soprano Beatriz Gil, ella no era solo cantante, era un músico completo. “Su voz era espectacular, dulce y llega a lo más profundo, simplemente conmovedora. Creo que marcó una época inolvidable, pues quienes no tuvieron la oportunidad de conocerla en su época de gloria, el día de hoy la escuchan y es imposible no enamorarse de su voz y su musicalidad. Cuando murió, perdimos una intérprete extraordinaria. También era percusionista fantástica. Tocaba batería increíblemente bien".

SU LEGADO MUSICAL ES ADORABLE

Para el comunicador Diego Oquendo Sánchez, ella fue una víctima de sí misma, de su hermano Richard, de la industria despiadada del espectáculo. Añade que Karen Carpenter falleció luego de dejar un rastro vocal único. “Comenzó como baterista, luego combinó su canto de contralto con los tambores para finalmente dedicarse a interpretar bellas, suaves y melódicas canciones con las que conquistó el mundo. Su legado musical es adorable, innegable e inolvidable. También hay que recordar que su trágica muerte advirtió al mundo de la anorexia nerviosa. Su caso contribuyó al estudio de esta terrible condición emocional”.