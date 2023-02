Abogado, descendiente del primer militar de la era republicana en Ecuador. Su nombre también está asociado a Barcelona y a la FIFA, ya que el fútbol ha sido su pasión. Leonardo Stagg también ha incursionado en la comunicación. Por un tiempo acompañó a Carlos Vera en su espacio radial Del día a la noche y ahora da su opinión en los editoriales de VitoTvo. Hoy responde El Cuestionario de EXPRESIONES.

Además del fútbol y la abogacía, ¿hay otra pasión en su vida?

Claro que sí, mis dos hijos.

¿Y amarillo de toda la vida?

Mi papá acompañó a mi mamá a la sala de parto, nací y lo primero que hizo al salir de ahí fue inscribirme como socio de Barcelona, después lo hicieron en el Registro Civl (risas). Es una anécdota cómica.

Anécdota es también tener entre sus ancestros aquel militar barón de Las Peñas, que fue gran amigo del primer presidente del país, Juan José Flores, y se llamaba como usted.

Sí, Leonardo Stagg fue parte de la Marina inglesa, llegó acá para apoyar en la guerra. Se casó con la hija de Juan José Flores y así llegamos los Stagg que estamos acá.

¿Y usted tiene esa disciplina militar?

Trato. Me levanto temprano, hago ejercicio diariamente, me voy a trabajar y soy disciplinado en la comida, menos en diciembre (risas).

De hecho, ha estado en comisiones disciplinarias y le ha tocado sancionar.

Toca ser muy objetivo. Es una comisión disciplinaria del deporte y a la larga tienes que meterte en lo que trasciende, ocurre, antecede, para tomar la mejor decisión que quede como precedente y no dañe el espectáculo del fútbol.

¿Y en algún capítulo en su vida fue sancionado por indisciplina?

En el colegio. En quinto y sexto curso fui bastante travieso. Terrible con mis profesores, muy relajoso.

¿Y cómo va lo de terrible y travieso ahora?

Ahora trato de controlarme, pero de vez en cuando sale aquel niño (risas). Así se disfruta mejor la vida.

Tenía 26 años cuando le dije a Andrés Portaluppi, directivo de Barcelona, que no podían ser campeones dejando al equipo sin representación ante la FEF. Me respondió que vaya yo si era tan fácil decirlo. Esto fue un sábado y ya el martes yo ya estaba en la Federación. Con el tiempo, me gané un espacio.





Además de la abogacía y la dirigencia deportiva, no descarta en algún momento incursionar en la política, tal como lo hizo su padre. G7 Pro

¿Cómo así no siguió los pasos de su papá en la política?

Me ha interesado. Fui propuesto para la Gobernación del Guayas, pero no se dieron las cosas. Mira, a raíz de una persecución de la que fui víctima junto a mi socio y la secretaria del estudio, me di cuenta de que no es necesario un cargo público para ejercer la política. Hay que estar activo, opinar e interesarse en los temas del país. De lo contrario, puede pasar que gente sin valores se lo tome y nos lleve a un barranco.

No descarta entonces estar en un cargo político.

No, pero sería en un cargo que me permita tomar aptitudes y actitudes de la mejor manera.

¿Y en qué otras cosas se desenvuelve como pez en el agua?

En la dirigencia deportiva. Me está yendo muy bien, me fascina. Acabo de tener la experiencia de estar en Catar en la comisión disciplinaria de la fase final del Mundial. Ya lo hice en el de Rusia, pero esto fue algo maravilloso, faltan palabras. Compartir con Gianni Infantino y Fatma Samoura fue muy satisfactorio.

¿Tiene amigos ‘azules’?

Claro que sí. Fui muy apasionado de niño, pero cuando me tocó ser dirigente siendo hincha fui madurando y te das cuenta de que es un deporte, vas al estadio a pasarla bien. Soy contrario a la violencia y no me causa molestia el resultado.

¿Siempre ha sido delantero en la vida?

Sí, me gusta estar sobre la jugada.

¿Ante qué circunstancias pierde la alegría?

Por la traición de un amigo. Alguna vez alguien muy cercano me grabó en un almuerzo y yo sin saberlo. Trataron de hacerme daño. No pudieron, pero fue un mal rato.

He sido como Byron Tenorio en su momento, delantero y back central toda la vida. Desde el colegio jugué en las dos posiciones. Hace algunos años retomé el jugar fútbol y lo hice como delantero en el colegio de mis hijos.





Carlos Vera y Vito Muñoz son dos comunicadores a quienes considera amigos. Actualmente tiene un espacio de opinión en VitoTvo. G7 Pro

¿Qué tal fue trabajar con Carlos Vera?

Una fantástica y linda experiencia. Carlos es muy profesional y exigente. Yo iba los lunes. En su estilo frontal, cuando te critica y te dice las cosas es porque de alguna manera te aprecia.

Entonces a Alonso lo apreciaba.

Claro (risas). Carlos busca la excelencia porque es un tipo que se debe a su público y quiere que todo salga perfecto.

¿Qué tal ahora en VitoTvo?

Con Vito Muñoz tengo una amistad de años. Ahora tengo un espacio de opinión que puedes ver cualquier día, sobre temas jurídicos, deportivos, políticos... lo que en ese momento me provoque hacer.

¿En la vida es cordero o lobo?

A veces cordero, a veces lobo y otras, ciervo (risas), dependiendo de las circunstancias.

¿Es fácil de cazar entonces?

Permito que crean eso.

De mi papá me quedo con su alegría, su espontaneidad. Era muy inteligente y estudioso, pero siempre te salía con alguna picardía.





PING PONG

¿Colores?

Amarillo.

¿Olores?

Café.

¿Defectos?

No devolver las llamadas.

¿Cualidades?

Hábito de estudio.

¿Si fuera un ritmo cuál sería?

Pop tirando a reguetón (risas).

¿Una canción?

Me he quedado con las del Mundial, las escucho hasta en el carro.

¿Un título para su libro?

La vida es bella.

¿Fobias?

A las cucarachas.

¿Película para ver cien veces?

Carrozas de fuego

¿Series?

Breaking Bad.

¿Un lugar para volver?

Liguria (Italia).

¿Una estación?

Verano.

¿Un animal?

El león.

¿Un plato?

El seco de chivo.