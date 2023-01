Empresario y ex presidente de la Cámara de Comercio de Quito, en las últimas semanas sorprendió su candidatura a la Alcaldía de la capital del país. Ante esto era inevitable convencer a Patricio Alarcón para que responda El Cuestionario.

En nuestra última entrevista que no mencionó su intención de ser el salvador de Quito tenía ese as bajo la manga

Ninguno, fue una decisión de último minuto.

¿Qué lo hizo tomarla?

Primero, que creo que la ciudad se puede transformar con un cambio radical. Y segundo, el resto de candidatos no me representan ni a mí ni a una gran parte de la población.

¿Por qué lo dice?

Todos vienen de la vieja política, del concejo, de la Alcaldía, de la Asamblea, de las candidaturas presidenciales.

¿Qué les ve de malo?

Vienen con mañas, con los manteles del Congreso del 2007. Hay pugnas entre dos candidatos, uno le acusa de borracho y el otro le dice ladrón. Tienes a una persona que ha sido parte del Concejo Metropolitano, exgerente de Quito Turismo, no hizo nada por la ciudad y ahora quiere ser alcaldesa.

¿Algún otro que se le quede?

Sí. Otro candidato que está con grillete y a todo el correísmo que ahora finalmente está dividido.

¿Entonces solo vale la pena Patricio Alarcón?

Creo que todos son valiosos en ciertos ámbitos. La candidata a la Alcaldía es una mujer técnica que conoce bien la normativa, es honesta, pero no hará cambios.

Patricio sostiene que Andrés Páez sería un buen fiscal de la Nación. Karina Defas

¿Llevaría a Luz Elena Coloma a formar parte de su equipo?

Si es que quiere aportar, encantado, claro que sí.

¿Y a Jorge Yunda?

No. Él debería quedarse tranquilo, arreglando sus problemas legales y familiares. Es un hombre carismático, llega al pueblo, pero Yunda es parte de la vieja política, no hizo cambio alguno.

¿Andrés Páez?

Es un caballero y creo que sería un gran fiscal de la Nación. Ese es su perfil. Es valiente, denuncia y no se amilana, pero no tiene experiencia administrativa.

Y usted sí la tiene...

Lo he hecho toda mi vida. Diecisiete años en la misma empresa, hicimos que crezca con algunos accionistas, formamos un equipo grande, importante que terminé manejándolo, te puedo hablar de emprendimientos que los saco adelante en el día a día. Tengo experiencia en el ámbito público y estuve en los gremios de la producción enfrentado al correísmo.

¿En qué cree Patricio?

En el cambio, en la administración eficiente del Municipio para poder cambiar la ciudad. La gente no ve que si se mantiene el mismo modelo y no se toman decisiones, si no bajas el gasto, el nivel de la burocracia, ni haces alianzas estratégicas no lograrás obtener lo más importante para que la ciudad funcione: el dinero.

Al ver este desolador panorama entonces se lanzó al río.

Traté de mantener la unión con todos los candidatos, pero cada uno se fue por su lado y al final del día, como te dije inicialmente, me di cuenta que ninguno me representa. Todos son políticos y seguirán haciendo política dentro del Municipio. Es de lo que han vivido.

El empresario enfatiza que tener conocimientos en administración es algo básico para cumplir una buena gestión como alcalde de Quito. Karina Defas

Si el sur de Quito es de Yunda, ¿suyos son los valles?

Todos los ciudadanos tienen las mismas necesidades y a la gente no le llega la obra. El Municipio se queda con todos los recursos de los ciudadanos. Mientras mantengan ese modelo obeso que lo creó Barrera con la colaboración de Pabel Muñoz no habrá plata para lo importante: la obra y la gente.

Entonces Quito está en llamas y usted es el bombero que apagará el incendio...

Solo quiero ser parte de la solución.

¿No cree que el ecuatoriano es un poco masoquista? Al final vota por los mismos de siempre, es como la letra de un pasillo

No lo creo. Hay una falta de información. Si revisas las encuestas la persona que mayor nivel de conocimiento tiene para los quiteños es el señor Yunda. Es que si vas a la percha de un supermercado y conoces solo una marca, ignoras que podrían existir mejores productos y perfiles. Como la gente está harta de la política, tampoco se involucra. Pero en las próximas semanas tomará sus propias decisiones por el mensaje que reciba en los medios de comunicación, las redes sociales y en territorio.

De ser elegido alcalde, ¿llevaría a sus panas a trabajar con usted?

No, para lograr resultados busco perfiles, no gente de confianza. Los puestos hay que evaluarlos con mucho cuidado, con los perfiles adecuados obtienes mayor productividad antes que trabajar con el pana o el pariente.

¿Cómo le ha ido en los recorridos? ¿Es de los que regala comida, bebida y bombonas de gas?

No. Escucho a la gente y luego le explico que no les llega nada por las malas administraciones.

¿Por qué hay quienes escuchan la palabra ‘empresario’ y se asustan como si le hablaran del cuco?

Porque tenemos un mal legado, un banquero en la presidencia de la República. Al no generar resultados, la gente asocia mal.

¿Cómo así usted no se ha pintado el pelo ni cambió su look para llegar al electorado? ¿No hace algo loco en TikTok?

Hemos hecho algunos TikTok ofreciendo a los jóvenes solucionarles ciertos problemas respecto a la inseguridad y la vida nocturna. Estudios del BID demuestran que las ciudades que tienen una mayor vida nocturna crecen más. Me gustaría hacer una ruta de bar hopping en Quito, claro, con seguridad, iluminación, cámaras.

¿Qué sectores se le vienen a la mente para una vida nocturna 24/7?

Guápulo, La Floresta, La Mariscal. Mira, han destruido el turismo en la capital. Para beber en un bar a los propietarios les exigen vender comida. Si quieres ofrecer una banda de rock o cualquier espectáculo hay que hacer trámites estúpidos. En ciudades como Bogotá hay ferias, centros de convenciones, bares, restaurantes, discotecas, hosterías, hoteles, llenos todo el tiempo. Para eso hay que poner la casa en orden.

¿Cuál es su válvula de escape al terminar el día?

Mi desconexión es llegar a mi casa.

¿No sube el cerro que está frente a su casa?

No, nada. Llego a comer y dormir o veo una serie de televisión, converso con mis hijos, mi mujer y mi perro, que es el que más me quiere en la familia (risas)... me acompaña en los recorridos.