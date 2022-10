Empresario vinculado al mundo de los deportes y de los hidrocarburos. Hoy, Aquiles Álvarez postula a la alcaldía de Guayaquil y responde a El Cuestionario de EXPRESIONES.

Aunque usted no es Daddy Yankee, conoce muy bien la gasolina. Le pregunto, ¿usted ha causado incendios?

(Risas) En Barcelona puede ser, por el rol, la gente a veces no entiende que en esa institución un dirigente a veces tiene que ser el policía malo y el presidente debe mantenerse impoluto. Por eso entendí que tenía que salir al cruce para incendiar a veces.

¿Y le ha tocado apagar el fuego?

También, no solo hay que incendiar cuando toca, sino también apagar si es necesario.

¿Y qué tal le ha ido como bombero?

(Risas) Bien, aunque a veces no ha habido tanta agua.

¿Y si fuera un tipo de gasolina sería Súper, Extra o Eco?

Sería súper.

¿Me dicen que usted es alguien que se las juega siempre?

Me la juego por Guayaquil. Soy un ciudadano común y corriente que al igual que muchos está cansado de vivir lo mismo, no es un tema personal ni de odio. Reconozco la gran administración que tuvo el ingeniero León Febres- Cordero en su momento y el alcalde Jaime Nebot, ambos referentes, pero es tiempo de cambios. Necesitamos una nueva planificación, con nuevas ideas y una reestructuración integral.

¿En qué cosas es bueno jugando?

Era bueno jugando Winning Eleven FIFA, ya perdí el piquete, un poquito Call of Duty, pero bueno, nunca fui un vicioso.

Por una época destacó como dirigente de Barcelona, el equipo de sus amores. G7 Pro

Hablemos de su abuelo, Aquiles Álvarez Lértora.

Es maravilloso ser su nieto, dejó un lindo legado en Barcelona. Fue el primer presidente bicampeón en la década del 70, dos veces semifinalista de América.

Otro legado que ha seguido de él es el negocio de las gasolineras.

Me formé en eso. Cuando nací, mi abuelo ya estaba en esa industria. Él empezó en otras actividades, estuvo en el negocio del café y el cacao y luego se metió de cabeza en la comercialización de combustible y crecimos en ese mundo.

¿Es cierto que usted fue quien rescató ese patrimonio de su abuelo que estaba venido a menos?

Bueno, es parte de la vida. A todos nos puede pasar. Las estructuras familiares duran 30 o 40 años si es que no hay bases sólidas. Una familia muy grande como la nuestra, cinco tíos, mi padre el mayor. Por esas cosas de la vida, pelearon mucho, se dividieron, se destruyó todo y nos tocó volver a empezar con mis hermanos. Se vendió la gasolinera en su momento, la volvimos a comprar y ahora estamos ahí. Hay que trabajar duro. Vamos poco a poco.

Pero usted tiene una tarea pendiente con Barcelona. Si le dieran a elegir entre tener en sus manos la Copa de Libertadores para su equipo y ser alcalde de Guayaquil, ¿qué escogería?

Las dos cosas. Hay una final que se juega ahora, a fines de este mes y ya está todo juzgado en ese aspecto. Las elecciones serán el 5 de febrero y para mí sería maravilloso alzar la copa como dirigente, pero también sería bueno alzarla como hincha siendo alcalde de Guayaquil. Necesitamos ya ser campeones de América.

¿Con quién disfrutaría una rica comida, con Carlos Alfaro Moreno o José Francisco Cevallos?

Con Beto Alfaro Moreno, pues (sonríe). Me he visto con José Francisco, lo saludo. Yo miro para adelante y no guardo rencores.

Aquiles bajó de peso tras someterse a un bypass gástrico. G7 Pro

Pero usted es temperamental, una vez invitó a un hincha a pelear.

Sí (risas), a un hincha de Emelec.

¿Ese era el periohincha?

No, fueron dos escenarios distintos. El primero sí era hincha y al segundo le dije periohincha por la pelea, es un gran amigo mío el Pulpo Abraham.

¿Pero con el primero sí hubo puñete en la gasolinera?

(Risas) Nunca llegó. Fue un hecho aislado.

¿Por qué otras cosas pelea?

Por el más débil, por el abusado en todos los aspectos. Hoy lucho por el ciudadano que se quiere ir de Guayaquil y del país, por todo lo que se vive.

¿Con qué no comulga?

La mentira, la lentitud y el que me quieran ver la cara.

¿Cómo es su vida cuando se desconecta de sus actividades diarias?

Aprovecho a mi familia, me encanta disfrutar con mis hijos y mi esposa. El tiempo pasa muy rápido y hay que aprovecharlos.

¿En qué no es tan bueno?

Trato de hacerle a todo, me encanta formar buenos equipos.

¿Pero en qué saca rojos en la libreta?

No soy mucho de reuniones y cumpleaños, le quedo muy mal a mis amigos cuando me invitan. Me duele en el alma, pero me desgasto mucho en el día a día y lo que me queda tiempo es para mi familia. Pero no es bueno descuidar a los amigos.

Me dicen que ser intenso es uno de sus rasgos.

Soy intenso, pero no tóxico. Dejo respirar a la gente, respeto los fines de semana y espero que sea el lunes.

¿Cuál es su mala palabra favorita?

‘Vales gaibor’(risas).

Aquiles, ¿cuál es su talón?

La impaciencia.

¿Y su Patroclo?

En los últimos proyectos mi vida ha sido Raúl Chávez.

¿Cambiaría el ‘arde Troya’ por ‘arde Guayaquil’?

No me gustaría que arda. Bueno, ya está ardiendo. Lo que no queremos es que arda más. Hoy, Guayaquil está enferma, necesita inyecciones anímicas y hay que recuperar el orgullo y la paz, para ello hay que invertir en lo social, preocuparse por el ser humano.