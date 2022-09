EXPRESIONES sentó en el banquillo a Carlos Pablo Henriques, empresario vinculado al mundo de la construcción y proyectos urbanísticos. Aquí sus respuestas para El Cuestionario.

¿Qué es lo más raro que ha comprado por Internet?

Una polea para mi hijo.

¿En qué otras cosas es máster, fuera de lo académico?

Me encanta la música, canto y compongo.

¿Es cierto que le propusieron alguna vez ser modelo?

(Risas) Sí, era muy pelado y estaba en el tema de la música y quería que me escuchen. Me ofrecieron a cambio una marca de ropa por publicidad y acepté.

¿Y en la actualidad, a quién modela?

(Risas) A mi proyecto urbanístico.

¿Qué animal sería por un día?

Ninguno.

¿Su mejor disfraz de Halloween?

De Rambo, con cuadritos incluido.

¿Su palabra preferida?

Responsabilidad.

¿Qué superpoder tendría?

Parar el tiempo.

Carlos Pablo fue modelo ocasional y cantante y músico cuando era más joven. Christian Vásconez

¿El emoji que más usa?

La manito con el dedo hacia arriba.

¿Su materia favorita en el colegio?

Matemáticas.

¿Y su profesor favorito?

Mr. Chino.

¿En qué le gustaría ser experto?

En ser el mejor urbanista del mundo.

¿En qué es inexperto?

En cocinar. Soy mal chef.

¿Su peor outfit?

No soy bueno combinándome la ropa, así que siempre le consulto a mi esposa.

¿Alguna vez le hicieron algo en el pelo que no le agradó?

Los primeros tres días después de que me corto el pelo, no me gusta cómo me veo.

Su labor como constructor ha sido reconocida en países como Panamá. Christian Vásconez

¿Su fantasía de adolescente?

Mi esposa.

¿Y a esa edad qué quería ser?

Científico.

¿Si fuera un luchador enmascarado, cuál sería su canción de entrada?

Whe are the champions, de Queen.

¿Su sánduche favorito?

El cubano.

¿A qué le costó adaptarse?

Cuando me mudé a Suiza, vendí mi carro pensando en que iba a necesitar uno allá, pero no fue así, con mi esposa no lo necesitamos. Tuvimos un scooter.

¿Qué tal sus años en Suiza?

Mucho de lo que hago en la construcción tiene que ver con el tiempo en que viví en Suiza, en medio de la naturaleza. Las noticias tenían que ver con la muerte de un pato en un lago y rodeado de bomberos. Con eso te resumo todo.

Si representara a Ecuador en las Olimpiadas 2024, ¿en qué deporte sería?

Tenis.

¿El emprendedor que más admira?

Elon Musk.

¿Cuál es la primera impresión que se lleva de usted la gente?

Lo poco que hablo de mí.

El día de su matrimonio con Viviana Valdivieso, madre de sus dos hijos. Cortesía

¿El peor trabajo que tuvo?

Todos han sido espectaculares. Hasta fui panadero. Tenía 14 años, le dije a mi papá que quería plata y él me respondió:‘trabaja’. Me dio la idea de comprar pan, entonces me levantaba a las 04:00, me iba a una panadería cerca de mi casa y lo despachaba en el vecindario. Los domingos cobraba en mi bicicleta.

¿De qué famoso le gustaría ser amigo?

De Chip Conley.

¿Su feriado más esperado?

Navidad, con toda la familia hecha puñete.

¿Cómo se lleva con las finanzas?

Muy bien. Tengo una disciplina de ahorro y gasto de forma bastante controlada.

¿Cómo fue nacer y crecer en una familia de constructores?

Fue una ventaja. Desde chiquito me llevaban a las obras. Los primeros pasos fueron jugando en el lodo y después de eso aprendí lo que era una gallineta, para qué sirve una motoniveladora.

¿Cuál fue su primer trabajo?

Tenía entre 8 y 10 años cuando mi papá me puso a contar los viajes de las volquetas. Me sentía a esa edad el hombre más responsable del mundo. No se me podía pasar un viaje, no podía regresar una volqueta sin la cantidad de cascajo lleno.

¿Y estaba consciente de lo que hacía?

No podía escribir muy bien, lo que hacía era poner palitos y así arrancamos.

¿Qué recuerdos tiene de su abuelo Pablo Baquerizo Nazur?

Mi abuelo es un crack. Su mejor herencia es ser su nieto. Me abre un montón de puertas hasta hoy, pero tengo que decir que quien logra que permanezcan abiertas es mi papá, Carlos Henriques. Tuve la suerte de trabajar con él y su forma de ser me ayudó a forjar mi carácter y una personalidad que me permite conversar con cualquier persona sobre cualquier tema.

Se siente orgulloso de ser el nieto de Pablo Baquerizo Nazur, aunque la política no le llama la atención. Cortesía

Recuerdo que su abuelo integró un binomio presidencial. ¿Usted lo haría también?

No, no me atrae la política.

¿Su mayor proyecto?

Mi mayor proyecto siempre fue formar una familia, tener mi esposa, mis hijos y revolcarme los fines de semana con ellos en un césped.

¿Quién ha sido el constructor de su vida?

Mi padre. Todas las discusiones que tuve con él desde pequeño, hoy que tengo a mis hijos, las entiendo. Para un niño es importante tener ese tutor, esa guía que te ayuda a enfocarte y saber dónde está el norte. El resto depende de ti para llegar a ese objetivo.

Haciendo alusión a algo en lo que está inmerso, ¿dónde está su sol?

Mi sol es mi familia, fue lo primero que se me viene a la mente con tu pregunta. Es increíble cómo te aterriza cuando te va bien en la vida, tienes una motivación más grande para hacer todo. No hay noches largas ni trabajo duro cuando tu familia es tu propósito.

¿Es amigo del sol?

Definitivamente. Me gusta mucho ir a la playa.

¿Y quien se acerca a usted se quema?

(Risas) Trato de ser un ejemplo positivo en las situaciones que la vida me presenta. Si quemo o no, que lo digan otros.

EN CORTO

Comida favorita: Tigrillo.

Una hora del día: 06:00.

Una serie: Friends.

Un perro: Rotweiller.

Un postre: Milhojas.

Un juego de niño: Diábolo.

Algo que debe, pero no puede: Vivir sin celular.

Un ídolo: Su padre.