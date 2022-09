Ha participado en cerca de 500 campañas electorales en más de 40 países, con 17 presidenciales ganadas, lo que ha posicionado al español Antonio Sola como uno de los cinco mejores consultores de estrategia política del mundo. El currículum del también esposo de la prefecta del Guayas, Susana González, es extenso, por eso lo invitamos a revelar más de él en El Cuestionario de EXPRESIONES.

Me dicen que en el mundo político es buen consultor, ¿pero a quién consulta usted?

Le consulto a Susana, a Dios y a mi vida interior.

¿Cuánto cobra por una consulta?

Por aseo profesional no puedo decir lo que cobro, pero me va bien en la vida.

¿A qué tipo de consulta no iría?

Mi profesión es ser estratega político, me llaman posibles clientes de todo tipo. A estas alturas de mi vida tengo más oportunidad de decir que no a que sí. Ellos me eligen y yo los elijo también.

Susana Cárdenas: "El funeral de Isabel II ha sido apoteósico" Leer más

¿Pero a quién le diría que no?

Gente que esté en contra de la vida y en cualquier ilegalidad, donde entrarían muchas cosas. También a quien busca su interés personal y no el bien de las personas.

¿Cómo se siente ser el esposo de la prefecta del Guayas?

Absolutamente maravilloso. Mi mujer es un ser de luz, es mi esposa, mi amante, mi amiga, mi compañera, ella lo es todo y es la prefecta del Guayas. Nos conocimos en el 2007, nos casamos cinco años después, ya es algún tiempo juntos.

¿La prefecta es perfecta?

Por supuesto, es muy prefecta y muy perfecta y auténtica.

¿Le ha dedicado alguna obra?

No, todas sus obras se las dedica a la gente. Eres malo (risas).

¿Pero no le gustaría?

No, para nada. Ella está entregada a la gente del Guayas.

Antonio ama realizar las tareas del hogar los fines de semana. Se considera un buen amo de casa. Cortesía G7 Pro

¿Es cierto que es su principal asesor?

Soy su marido, compañero. Ella es una mujer autónoma de sus criterios y sus decisiones. Me acompañó por muchos años y hace tiempo que nos asesoramos y consultamos mutuamente. Somos un matrimonio, nos cuidamos y abrazamos.

¿Qué tal alumna es?

Siempre fue una mujer brillante, no solo en los estudios. Trabajó muy pronto, a los 14 años, y ha sido una alumna extraordinaria, aprende muy rápido.

¿Qué haría si Marcela Aguiñaga lo contrata?

Sebastián Yatra: "La parte humana está por encima de la artística" Leer más

Le diría que no, no gracias, buenas noches. Igual, yo no trabajo en Ecuador desde hace casi cuatro años, desde que Susana es autoridad.

¿Alguna vez ha roto las reglas del juego?

En la línea se camina sobre ellas, pero romperlas no. Hay que tener códigos en la vida.

¿Habla de política en casa?

Por supuesto, es algo de lo que hablamos porque amamos la política, que es extraordinaria, es un ejercicio noble. Y también hablamos de otras cosas.

¿Qué otras cosas?

Hablamos de nosotros, lo que nos gusta y queremos, de nuestros viajes y de nuestros perros y nuestras causas.

¿En qué no comulgan?

Pues comulgamos en todo, cada quien con su estilo y un camino profesional hecho. Tenemos una identidad propia. Desde el amor y el respeto es increíble el viaje acompañado con ella.

¿Quién termina cediendo?

Ella es súper generosa y yo he aprendido mucho.

Cuando era más joven fue un destacado deportista en baloncesto y ping pong. Cortesía G7 Pro

¿Quién lava los platos el domingo?

A mí me gusta cocinar, limpiar, fregar y secar.

¿Y ella?

También lo hace. Susana hace un ceviche impresionante, unos arroces espectaculares.

¿Y a usted qué le queda de rechupete?

Las migas españolas, el cocido y la tortilla.

¿Campañas inolvidables?

Abdallah Murtinho: "Le he dado palo a la vida" Leer más

Las de Haití con dos que llegaron a la presidencia, Colombia con Juan Manuel Santos, México con Felipe Calderón y España con Mariano Rajoy.

¿Las que le dieron dolor de cabeza?

Liberia y Nepal, me costaron mucho. Y luego la de Guyana Francesa y las Antillas Holandesas por sus culturas complejas.

¿Con quién no volvería a trabajar aunque le pague todo el dinero?

Pues sí, hay personas que terminaron mal sus gobiernos, que si lo hubiera sabido antes no habría trabajado con ellos, y lo digo con respeto.

¿Ha visto monstruos políticos en Ecuador?

Hay monstruitos por todos lados.

¿Con qué personaje de ficción se identifica?

Con La Masa, quien peleaba por las causas justas. Luego me asocié con Robin Hood, por los mismos motivos. Pero de gente real puedo citarte a Jesús y Mandela.

¿Qué evita frente a otras personas?

Nada, soy lo que ves.

¿El dato curioso y ridículo que conoce?

El número de lesionados en los vuelos. Viajo mucho.

¿Y lo más raro que ha visto en esos vuelos?

Una pelea con navaja y una borrachera espantosa de un tipo al que tuvieron que amarrar.

¿La primera celebridad que llamó su atención?

Susana González.

¿Qué ama hacer cuando no trabaja y nadie lo ve?

Guillermo Roseney: "Mi primera fantasía sexual fue con Kelly McGillis" Leer más

Sentarme en la terrazita de nuestro hogar que da al río Daule y mirar la caída de la tarde. Y si llueve, mejor.

¿Quién fue su fantasía sexual?

No puedo nombrarte a alguien, pero de chico recuerdo las portadas de la revista Interviú. La compraban mis padres.

¿Un tuit borrado?

Ninguno.

¿Alguna vez tomó alcohol antes de la edad permitida?

Sí. Mi abuelo, quien era un hombre del campo y zapatero, me enseñó a beber vino, él pisaba uvas.

¿Qué es lo primero que se lava cuando se baña?

(Risas) Qué te diré... Me gusta el jabón y lo primero que hago es enjabonarme el pecho para que salga espuma. Eres perverso.

¿Cómo calificaría su apariencia física del 1 al 10?

Estoy muy contento conmigo, mi autoestima la tengo estupenda. Le pongo un 9.

¿Qué lo impresiona?

Los misterios, el universo, la energía, Dios, la espiritualidad.

¿La última vez que vio porno?

Gabriela Sommerfeld: "Me han hecho volar muy alto, también aterrizar" Leer más

(Risas) Cualquier cosa indescriptible sucede con mi esposa en nuestra intimidad. No es que veamos porno, pero tenemos una actividad maravillosa, somos una pareja fantástica.

Hace cuatro años dejó la asesoría política en Ecuador. Su trabajo se concentra en otros países. Cortesía G7 Pro

TAMBIÉN DEBE SABER QUE...

*Fue bueno en los deportes, principalmente en baloncesto.

*Empezó a fumar a los 22 años.

*De sus perros, Hachi es el que más ronca en la habitación.

*Lo más estúpido que ha hecho es cantar boleros frente a una multitud mientras tocaba el bajo.

Alberto Acosta Burneo: "Me gusta todo tipo de música, hasta reguetón" Leer más

*Es malo para las manualidades.

*Se considera hiperactivo, no puede estar quieto ni un domingo.

*Es parte del directorio de la Escuela Política Fratelli Tutti, que es impulsada por el papa Francisco.

*Es lector consumado.

*Tiene el defecto de postergar algunas cosas.

*Llora con facilidad.

*Su frase de bandera: “Entender que el odio no es buena compañía”.