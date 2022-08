Su primer trabajo fue como oficial de crédito en un banco. Con el tiempo quiso emprender en algo propio y es así que empezó con carros de hotdog en el desaparecido Puntilla Mall. Pasó luego a negocios más rentables como los bares, las discotecas y las aseguradoras. Hoy es un importante urbanista de Samborondón y de Ayangue. Al momento de abordar a Guillermo Roseney le advertimos que esta sería una entrevista diferente, a lo que él nos respondió con una amplia sonrisa: “Soy un libro abierto, vamos”. Así empezó El Cuestionario.

¿Es verdad que su primer sueño alcanzado fue un BMW?

Sí, ¿cómo sabías?

¿Alguna vez fue el rey de la noche y el terror de Salinas?

(Risas) Sí, alguna vez, correcto. Con algunos socios abrimos discotecas como Frodia, que duró mucho tiempo, y Nassau y Boa Lua en Salinas. De hecho, la primera, que quedaba en Samborondón, tuve que venderla cuando me casé. Una cosa no era compatible con la otra.

¿Y qué recuerdos tiene de esas farras en Salinas?

Cuando abrimos Nassau, fue para un fin de año y metimos 3.000 personas, no lo podíamos creer.

¿Un hombre de seguros qué tan seguro es?

Yo te diría que me siento bastante seguro de mí mismo. Me gusta tomar riesgos planificados.

¿Como un torero?

Más o menos. Trato de pensar bien antes de tomarlos.

Usted que es un hombre visionario, ¿se ha visto gobernando Ecuador?

No por ahora (pausa), pero si algún día siento el llamado por hacer patria, sí lo consideraría.

¿Cree en el crimen perfecto?

No existe. Siempre sale a la luz, tarde o temprano, de una manera u otra, aunque pasen décadas y te hayas muerto.

¿Correría desnudo en un Clásico del Astillero si le pagaran un millón de dólares?

Imposible (risas).

Guillermo Roseney es el gestor del llamado 'Nuevo Samborondón'. Miguel Canales León

Cuando se aburre, ¿qué se le viene a la mente primero?

Comprar vino.

Si fuese un sabor, ¿cuál sería?

El chocolate.

¿Qué destino repetiría si le ofrecieran cubrirle todos los gastos?

Sudáfrica.

¿Cuál es su clave de wifi?

La de mi casa es roseney2015.

¿Su compra más rara por Internet?

Ruedas para un kayak.

¿Lo más extraño que se ha llevado a la boca?

Escorpiones en Hong Kong.

¿La mayor cantidad de tiempo que ha estado sin afeitarse?

Tres meses.

Si tuviera la oportunidad de cambiarse el nombre, ¿cuál sería?

No sé cuál decirte, pero no sería Guillermo. Me gustan los tres nombres de mis hijos: Sebastián, Santiago y Alejandro.

El empresario ha destacado en el mundo inmobiliario, Casa del Sol, en Ayangue, es una de sus proyectos más sobresalientes, al igual que el Hospital Santiago en Samborondón. Miguel Canales León

¿Qué actor personificaría a Guillermo Roseney?

Siempre fui fanático de Top Gun, así que sería Tom Cruise.

¿Qué le reclama su esposa ahora?

Que ya no soy detallista. Antes siempre llegaba con alguna sorpresa. En algún rato, en Frodia colgué fotos de nosotros.

¿Qué famoso le gustaría que fuese su amigo?

Roger Federer.

Hablando de celebridades, ¿recuerda quién fue su primera fantasía sexual?

Kelly McGillis, la actriz de Top Gun. Diane Lane también, hasta ahora me gusta.

¿Qué canción sería imprescindible en la banda sonora de su vida?

Manejando, de Gerardo.

¿Y cuál escucha todo el tiempo?

Have a little faith in me, de Matt Cermanski.

¿El sueño más loco?

Casa del Sol y ahora el hospital. Y vamos por más.

¿Para qué no es tan bueno?

Hablar en público, me pongo sentimental.

¿Debilidad?

Comer dulces.

¿Un reality en el que participaría?

Shark Tank, me encantaría.

¿Lo más raro que hace en la intimidad?

Ponerle apodos a mi esposa.

¿La peor mentira que le dijo a ella y se la creyó?

De enamorados le hice creer que tocaba el piano hasta que un día le dije la verdad.

¿Lo peor de estar en un estadio?

Ir al baño.

¿Se ha orinado en una piscina con gente alrededor?

Todo el tiempo (risas).

¿Y en la ducha?

Nunca (sonríe).