La también psicóloga manifestó que pronto habrá sorpresas, pues no abandonará su faceta de comunicadora.

Desde que la semana pasada se dio a conocer la noticia de que Úrsula Strenge solo permanecería hasta el 30 de agosto en la revista matinal de TC, De casa en casa, mucho se especuló de los reales motivos de su salida.

Ahora, de su propia boca confirma a EXPRESIONES que la decisión de lanzarse a una reelección para la concejalía de Guayaquil, fue lo que ocasionó que no se renovara el contrato que la televisora mantenía con ella desde del año pasado. "Ese fue el escenario. TC me dio la alternativa de continuar, si es que no seguía en la política, pero yo había dado la palabra a la alcaldesa (Cynthia Viteri) que la acompañaría en este segundo período y asumo el desafío", indica Strenge, quien también se desempeña como psicóloga.

Aclara que el hecho de que haya renunciado a continuar en TC no significa que deje a un lado la comunicación. "Pronto habrá sorpresas, solo eso puedo adelantarte", manifiesta la exconductora de Noticias en la mañana.

Respecto a que si fue invitada por Andrés Guschmer a ser parte de su nuevo movimiento político, reconoce que en un principio le entusiasmó la idea, sin embargo la rechazó al final, dejando en claro que siguen siendo amigos.